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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1573157415751576

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:39

  Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже :mrgreen:

Годі так годі. Але тут не всі шуткували.Тільки гумористами не обмежилось.Існує багато людей у яких такі думки в голові є. І навіть гумор на цю тему людям треба пояснювати, щоб не сприйняли як заклики до переділу приватної власності.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:43

  airmax78 написав:
  Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже :mrgreen:

Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.
Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!
Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.

Это ладно. Выдавались мандаты на обольшевичевание или разбуржуевание девиц из дворянских семей.В этих штанах они и шли на осуществление данной миссии.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:06

  dir написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже :mrgreen:

Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.
Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!
Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.

Это ладно. Выдавались мандаты на обольшевичевание или разбуржуевание девиц из дворянских семей.В этих штанах они и шли на осуществление данной миссии.

Ну, справедливости ради, стоит отметить что дворяне крепостных девушек 300 лет портили. Короче, стихия, сносящая все на своем пути. "Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

dir написав:
  Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже :mrgreen:

Годі так годі. Але тут не всі шуткували.Тільки гумористами не обмежилось.Існує багато людей у яких такі думки в голові є. І навіть гумор на цю тему людям треба пояснювати, щоб не сприйняли як заклики до переділу приватної власності.


Про який гумор йде мова? Села вимирають. А в Кийові є новобуржуї із зайвою площею. От і вирішиться питання:-) країна в небезпеці. В кінці кінців закінчилася епоха бідності! Оскільки орендаторів бідними назвати не можна, то у кого вона закінчилася?
Всі нові законодавчі ініціативи як раз про це:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:43

Вести с полей.
Знакомый сдает в субаренду двушку в свечке м. Оболонь. Там две свечки, его где одни двушки. Сейчас ставка 14к. Сотрудничает с субарендаторами уже два года-в настоящий момент доволен . Субарендатор сдает за 1к, не известно о загрузке только.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

dir написав:
  Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже :mrgreen:

Годі так годі. Але тут не всі шуткували.Тільки гумористами не обмежилось.Існує багато людей у яких такі думки в голові є. І навіть гумор на цю тему людям треба пояснювати, щоб не сприйняли як заклики до переділу приватної власності.
Будьте певні, окрім вас тут ніхто то всерйоз не писав :)
Faceless
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