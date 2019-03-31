Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Годі так годі. Але тут не всі шуткували.Тільки гумористами не обмежилось.Існує багато людей у яких такі думки в голові є. І навіть гумор на цю тему людям треба пояснювати, щоб не сприйняли як заклики до переділу приватної власності.
Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма. Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс! Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.
Это ладно. Выдавались мандаты на обольшевичевание или разбуржуевание девиц из дворянских семей.В этих штанах они и шли на осуществление данной миссии.
Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма. Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс! Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.
Это ладно. Выдавались мандаты на обольшевичевание или разбуржуевание девиц из дворянских семей.В этих штанах они и шли на осуществление данной миссии.
Ну, справедливости ради, стоит отметить что дворяне крепостных девушек 300 лет портили. Короче, стихия, сносящая все на своем пути. "Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его"(с)
Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Годі так годі. Але тут не всі шуткували.Тільки гумористами не обмежилось.Існує багато людей у яких такі думки в голові є. І навіть гумор на цю тему людям треба пояснювати, щоб не сприйняли як заклики до переділу приватної власності.
Про який гумор йде мова? Села вимирають. А в Кийові є новобуржуї із зайвою площею. От і вирішиться питання:-) країна в небезпеці. В кінці кінців закінчилася епоха бідності! Оскільки орендаторів бідними назвати не можна, то у кого вона закінчилася? Всі нові законодавчі ініціативи як раз про це:-)
Вести с полей. Знакомый сдает в субаренду двушку в свечке м. Оболонь. Там две свечки, его где одни двушки. Сейчас ставка 14к. Сотрудничает с субарендаторами уже два года-в настоящий момент доволен . Субарендатор сдает за 1к, не известно о загрузке только.
Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Годі так годі. Але тут не всі шуткували.Тільки гумористами не обмежилось.Існує багато людей у яких такі думки в голові є. І навіть гумор на цю тему людям треба пояснювати, щоб не сприйняли як заклики до переділу приватної власності.
Будьте певні, окрім вас тут ніхто то всерйоз не писав
rjkz написав: Ну Вы ведь боретесь с нами путем создания на рынке избыточного предложения... Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?
Надіюсь що всі будуть жити багато і щасливо.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
То есть, "денех нет, но вы держитесь" (с)? А как-же загоны в бетон 2-х летней давности? Фотоотчеты об очередях в ОП и забитых парковках? Уважаемый! Это не проспоренный вискарь! Это по-серьезней. Может пора ник менять и пол? Не, я понимаю, что друзья мои лоханулись. Я отговаривал их от этого г..., кхе, чуда, но они не послушались, купили за 30+ по переуступке у работника Аркады (может даже у Вас) хату, которая на старте стоила до 25 куе. Так как? Будем каяться?
ihorkyiv написав:Колеги, збільшуємо кишені !!! "Ціни на оренду злетять за лічені дні" https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... hahrai.htm 15-го серпня зібрав грошенята з клієнтів на усіх квартирах, але щодо своїх намірів підвищити ставки промовчав. Зроблю це у телефонному режимі у перших числах вересня, щоб не бачити засмучених і зволожених сльозами очей орендарів.)) Договори закінчуються упродовж наступного місяця. Реальна інфляція - від 15%, а підвищення плати планую на 7-10% в залежності від локації житла. Найдешевша квартира зросте майже на 10%. Усе по-божому. Хочу спати спокійно, не відчуваючи себе бездушним глитаєм. ))
Нічого, найдем на Вас управу! Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Записываю всех на этой ветке в блокнот. Я таких кровопийц еще не видел.
Макс, специально для Вас! Занедорого сдам свой фамильный замок в Трансильвании! Заодно поговорим о кровопийцах.
airmax78 написав:Это естественное стремление человека к справедливости. С этим ничего не поделаешь - оно как стихийное бедствие. Именно отсюда пошла поговорка "Жадность приводит к бедности". Поделись буржуи своевременно нечестно нажитым, погаси социальную напряженность - и никто бы у них ничего в 1917м не экспорприировал. А вы 100 лет спустя совершаете те же ошибки. Набрали по 10+ квартир и думаете что народ такое долго терпеть будет.
А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.
Это все лирика. Классовые противоречия невозможно разрешить с помощью дискуссии тем более стоя на позиции "Я господин, а вы все смерды". Классовая борьба - она хуже чем межвидовая борьба у животных. Это борьба на уничтожение. Поэтому, если свои слова о талантах и конкурентоспособности вы не сможете подтвердить чем-то более убедительным, боюсь, вам ваше жизненное пространство не удержать. Народный гнев - это лавина. Не стойте у нее на пути.
Макс, Вам всенепременно надо освежить в памяти "Апрельские тезисы". "Верной дорогой идете, товарисчи!" (с) Да,...и не забудьте..."Банки, мосты, телеграф"
airmax78 написав:Ладно, все это затянулось. Но если я правильно понял, rjkz намекает на аномально быстрый рост арендных ставок. А они и так в Киеве были выше, чем, например, в том же Бухаресте. Что не есть нормальная ситуация. И да, в прошлый раз такое было в начале-середине 2008 года.