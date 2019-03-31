airmax78 написав:

Faceless написав: dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже

Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.