airmax78 написав:
Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.
Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!
Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.
Ну да, в том-же 1919-м в той локации, где Вы сейчас прживаете, люди разобрали шпалы трамвайных путей...там раньше трамвай ходил, местность была пригородных усадьб, Киевская Швейцария именовалась...да, так вот...шпалы, говорю, разобрали и топили ими печи. Холодно было.
Вы в следующий раз, когда придет лендлорд за данью, расскажите ему эту грустную историю...может он расплачется и отпишет Вам свою сталинку...чтобы не стать жертвой матросских штыков.