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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 сер, 2019 00:22
airmax78 написав: Faceless написав:dir
вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.
Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!
Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.
Ну да, в том-же 1919-м в той локации, где Вы сейчас прживаете, люди разобрали шпалы трамвайных путей...там раньше трамвай ходил, местность была пригородных усадьб, Киевская Швейцария именовалась...да, так вот...шпалы, говорю, разобрали и топили ими печи. Холодно было.
Вы в следующий раз, когда придет лендлорд за данью, расскажите ему эту грустную историю...может он расплачется и отпишет Вам свою сталинку...чтобы не стать жертвой матросских штыков.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 06:34
...на іншій гілці це загубилось, то перетягну сюди - якраз в тему))
Долярчик написав: airmax78 написав:Сколько вам уже этих квартир? Когда же вы все наедитесь, чтобы и простые люди могли себе что-то купить недорого?
... хоч тут написано з сарказмом..... іронією....
-Але!
- саме так всі пересічні і думають!!! - особливо ті, які впахують 24/7 на двох/трьох роботах роками, а ціни на нерухомості в грн ростуть і ростуть!
Так, бо пересічні, хоч і на 2-3 роботах, але заробляють ГРИВНЮ!!!
- 100% - дай волю/права пересічним - вони б точно всіх розкулачили і розприділили все порівну!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 20 сер, 2019 06:38
Долярчик написав: airmax78 написав:
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Вступайте в мою социал-анархическую партию "Сквоттер". Будем захватывать простаивающие квартиры в новостроях и оформлять на себя.
... ще раз кажу, що це все жарти....
- але пересічні розгромили б тих куркулів, які мають по 10+ квартир.... - коли вони-роботяги загинаються на роботах і живуть у комуналках/чи орендують, а до своєї квартири ще роки і роки праці....
- а тут "відітєлі" купили квартири про замас і вони пустують...
- чесно, роботягам очі кров'ю наливаються!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 20 сер, 2019 06:52
rjkz написав: Первый написав:
rjkz написав:
Ну Вы ведь боретесь с нами путем создания на рынке избыточного предложения...
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?
Надіюсь що всі будуть жити багато і щасливо.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
То есть, "денех нет, но вы держитесь" (с)?
А как-же загоны в бетон 2-х летней давности? Фотоотчеты об очередях в ОП и забитых парковках?
Уважаемый! Это не проспоренный вискарь! Это по-серьезней. Может пора ник менять и пол?
Не, я понимаю, что друзья мои лоханулись. Я отговаривал их от этого г..., кхе, чуда, но они не послушались, купили за 30+ по переуступке у работника Аркады (может даже у Вас) хату, которая на старте стоила до 25 куе.
Так как? Будем каяться?
"Лучше-б черепашку купили. В коробочке" (с)
Нажаль Я не прийняв участі в святі життя від Аркади:-(
В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю.
Нагадайте будь-ласка коли Я заставив Ваших знайомих купити повітря і які Я обіцянки їм давав?
Всім процвітання!
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