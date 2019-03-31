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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1574157515761577

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 00:22

  airmax78 написав:
  Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже :mrgreen:

Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.
Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!
Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.


Ну да, в том-же 1919-м в той локации, где Вы сейчас прживаете, люди разобрали шпалы трамвайных путей...там раньше трамвай ходил, местность была пригородных усадьб, Киевская Швейцария именовалась...да, так вот...шпалы, говорю, разобрали и топили ими печи. Холодно было.
Вы в следующий раз, когда придет лендлорд за данью, расскажите ему эту грустную историю...может он расплачется и отпишет Вам свою сталинку...чтобы не стать жертвой матросских штыков.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 06:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  Первый написав:
rjkz написав:
Ну Вы ведь боретесь с нами путем создания на рынке избыточного предложения...
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?

Надіюсь що всі будуть жити багато і щасливо.





Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м


То есть, "денех нет, но вы держитесь" (с)?
А как-же загоны в бетон 2-х летней давности? Фотоотчеты об очередях в ОП и забитых парковках?
Уважаемый! Это не проспоренный вискарь! Это по-серьезней. Может пора ник менять и пол? :mrgreen:
Не, я понимаю, что друзья мои лоханулись. Я отговаривал их от этого г..., кхе, чуда, но они не послушались, купили за 30+ по переуступке у работника Аркады (может даже у Вас) хату, которая на старте стоила до 25 куе.
Так как? Будем каяться?
:mrgreen:
"Лучше-б черепашку купили. В коробочке" (с)

Загони? Тобто пишучи про оренду Ви всіх заганяєте в оренду?
Нажаль Я не прийняв участі в святі життя від Аркади:-(
В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена. Скільки квартир в 1 черзі севена придбати Ваші знайомі?
Нагадайте будь-ласка коли Я заставив Ваших знайомих купити повітря і які Я обіцянки їм давав?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:55

  Первый написав:...В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена...

Колитесь ещё.
Ваше дело в пяти папках не помещается.
Чистосердечное признание смягчает :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:01

  UA написав:
  Первый написав:...В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена...

Колитесь ещё.
Ваше дело в пяти папках не помещается.
Чистосердечное признание смягчает :mrgreen:

Чи не перший балаболив два роки назад про 3к "хрущовки" ? Що їм справедлива ціна "па18тис"???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  Первый написав:
rjkz написав:
Ну Вы ведь боретесь с нами путем создания на рынке избыточного предложения...
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?

Надіюсь що всі будуть жити багато і щасливо.





Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м


То есть, "денех нет, но вы держитесь" (с)?
А как-же загоны в бетон 2-х летней давности? Фотоотчеты об очередях в ОП и забитых парковках?
Уважаемый! Это не проспоренный вискарь! Это по-серьезней. Может пора ник менять и пол? :mrgreen:
Не, я понимаю, что друзья мои лоханулись. Я отговаривал их от этого г..., кхе, чуда, но они не послушались, купили за 30+ по переуступке у работника Аркады (может даже у Вас) хату, которая на старте стоила до 25 куе.
Так как? Будем каяться?
:mrgreen:
"Лучше-б черепашку купили. В коробочке" (с)
Вы немного перепутали эккаунты :) "Первый" к проспоренному вискарю и загонам, тем более в Аркаду, отношения не имеет.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  Первый написав:...В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена...

Колитесь ещё.
Ваше дело в пяти папках не помещается.
Чистосердечное признание смягчает :mrgreen:
О. Записуйте. Майже травма дитинства.
Вирішив в далеких 2000них на останньому курсі бути самостійним і почати знімати квартиру. 70 дол біля метро (старт від 50). Спочатку зіткнувся з розводом на купи список. Одним словом - казли, у людей взагалі совісті не має, кидок в чистому вигляді. Потім на переглядах ТАКОГО НАДИВИВСЯ. Просто жах. До сих пір пам'ятаю наглі морди ленлордів, які три шкури драли за .... спадкові, ніколи не ремонтовані квартири, з молодих перспективних понаїхів, користуючись їх жадібністю до знань та карєрного зросту.

Не думаю, що щось змінилося. Нажаль.
Єдине світло в цьому царстві мороку це форумчани з цієї гілки. Але їх дуже мало.
Тому нас спасе одне - громадянська експропріація зайвих метрів. 7,5 метрів на особу. Решта - роздати перспективним понаїхам щоб робили дітей і піднімали ВВП.




Надіслано від мого іфон xі сидячи в ЗАЗ 911 карера gt.
Всім процвітання!
Первый
 
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