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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 сер, 2019 00:22
airmax78 написав: Faceless написав:dir
вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.
Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!
Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.
Ну да, в том-же 1919-м в той локации, где Вы сейчас прживаете, люди разобрали шпалы трамвайных путей...там раньше трамвай ходил, местность была пригородных усадьб, Киевская Швейцария именовалась...да, так вот...шпалы, говорю, разобрали и топили ими печи. Холодно было.
Вы в следующий раз, когда придет лендлорд за данью, расскажите ему эту грустную историю...может он расплачется и отпишет Вам свою сталинку...чтобы не стать жертвой матросских штыков.
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rjkz
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2
Додано: Вів 20 сер, 2019 06:52
rjkz написав: Первый написав:
rjkz написав:
Ну Вы ведь боретесь с нами путем создания на рынке избыточного предложения...
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?
Надіюсь що всі будуть жити багато і щасливо.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
То есть, "денех нет, но вы держитесь" (с)?
А как-же загоны в бетон 2-х летней давности? Фотоотчеты об очередях в ОП и забитых парковках?
Уважаемый! Это не проспоренный вискарь! Это по-серьезней. Может пора ник менять и пол?
Не, я понимаю, что друзья мои лоханулись. Я отговаривал их от этого г..., кхе, чуда, но они не послушались, купили за 30+ по переуступке у работника Аркады (может даже у Вас) хату, которая на старте стоила до 25 куе.
Так как? Будем каяться?
"Лучше-б черепашку купили. В коробочке" (с)
Загони? Тобто пишучи про оренду Ви всіх заганяєте в оренду?
Нажаль Я не прийняв участі в святі життя від Аркади:-(
В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена. Скільки квартир в 1 черзі севена придбати Ваші знайомі?
Нагадайте будь-ласка коли Я заставив Ваших знайомих купити повітря і які Я обіцянки їм давав?
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:55
Первый написав:
...В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена...
Колитесь ещё.
Ваше дело в пяти папках не помещается.
Чистосердечное признание смягчает
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1
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:01
UA написав: Первый написав:
...В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена...
Колитесь ещё.
Ваше дело в пяти папках не помещается.
Чистосердечное признание смягчает
Чи не перший балаболив два роки назад про 3к "хрущовки" ? Що їм справедлива ціна "па18тис"???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:26
rjkz написав: Первый написав:
rjkz написав:
Ну Вы ведь боретесь с нами путем создания на рынке избыточного предложения...
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?
Надіюсь що всі будуть жити багато і щасливо.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
То есть, "денех нет, но вы держитесь" (с)?
А как-же загоны в бетон 2-х летней давности? Фотоотчеты об очередях в ОП и забитых парковках?
Уважаемый! Это не проспоренный вискарь! Это по-серьезней. Может пора ник менять и пол?
Не, я понимаю, что друзья мои лоханулись. Я отговаривал их от этого г..., кхе, чуда, но они не послушались, купили за 30+ по переуступке у работника Аркады (может даже у Вас) хату, которая на старте стоила до 25 куе.
Так как? Будем каяться?
"Лучше-б черепашку купили. В коробочке" (с)
Вы немного перепутали эккаунты
"Первый" к проспоренному вискарю и загонам, тем более в Аркаду, отношения не имеет.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:58
UA написав: Первый написав:
...В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена...
Колитесь ещё.
Ваше дело в пяти папках не помещается.
Чистосердечное признание смягчает
О. Записуйте. Майже травма дитинства.
Вирішив в далеких 2000них на останньому курсі бути самостійним і почати знімати квартиру. 70 дол біля метро (старт від 50). Спочатку зіткнувся з розводом на купи список. Одним словом - казли, у людей взагалі совісті не має, кидок в чистому вигляді. Потім на переглядах ТАКОГО НАДИВИВСЯ. Просто жах. До сих пір пам'ятаю наглі морди ленлордів, які три шкури драли за .... спадкові, ніколи не ремонтовані квартири, з молодих перспективних понаїхів, користуючись їх жадібністю до знань та карєрного зросту.
Не думаю, що щось змінилося. Нажаль.
Спасе нас одне - громадянська експропріація зайвих метрів. 7,5 метрів на особу. Решта - роздати перспективним понаїхам щоб робили дітей і піднімали ВВП.
Надіслано від мого іфон xі сидячи в ЗАЗ 911 карера gt.
Всім процвітання!
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