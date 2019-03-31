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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:15
Первый написав: UA написав: Первый написав:
...В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена...
Колитесь ещё.
Ваше дело в пяти папках не помещается.
Чистосердечное признание смягчает
О. Записуйте. Майже травма дитинства.
Вирішив в далеких 2000них на останньому курсі бути самостійним і почати знімати квартиру. 70 дол біля метро (старт від 50). Спочатку зіткнувся з розводом на купи список. Одним словом - казли, у людей взагалі совісті не має, кидок в чистому вигляді. Потім на переглядах ТАКОГО НАДИВИВСЯ. Просто жах. До сих пір пам'ятаю наглі морди ленлордів, які три шкури драли за .... спадкові, ніколи не ремонтовані квартири, з молодих перспективних понаїхів, користуючись їх жадібністю до знань та карєрного зросту.
Не думаю, що щось змінилося. Нажаль.
Єдине світло в цьому царстві мороку це форумчани з цієї гілки. Але їх дуже мало.
Тому нас спасе одне - громадянська експропріація зайвих метрів. 7,5 метрів на особу. Решта - роздати перспективним понаїхам щоб робили дітей і піднімали ВВП.
Надіслано від мого іфон xі сидячи в ЗАЗ 911 карера gt.
Что-то Вы путаете, уважаемый.
50 баксов были цены в конце 90-х, но никак не в 00-х.
До 2001 года я сам был в такой роли, за 50 баксов смотрел страхиття на Отрадном, где за годы обои клеились одни на другие и стояли отдельным слоем рядом со стеной, где по британской традиции латунные краны в ванну отдельно на холодную и отдельно на горячую, где двери входные открывались усилием взгляда. А соседи, милейшие люди, стеснительно расползались (буквально) в модных мопах по своим аппартаментам при появлении незнакомцев (ибо многие из них залегали на дно). 1998 год, лето, 50 баксов, дом завода Лепсе. Это я не снимал, но посмотрел. С 2000 года цены полезли вверх и ни за 50 ни за 70 снять было нечего. 120 баксов страшный страх на Сырце смотрел, а что-то во что не страшно было войти, но что сейчас сдавалось-бы в тысяч 7, стоило 150 баксов.
Надіслано поштовим голубем з обтікача Falcon 9 Hevi під час зпилювання тітанової антени на металобрухт.
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rjkz
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2
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:19
Первый написав:
rjkz написав:
Я загоняю в аренду?
Найдите хоть один мой пост с загоном.
Я исключительно делюсь опытом и перенимаю чужой у коллег.
Мнения арендаторов меня интересуют в концепции "Чего хотят арендаторы?".
Но не будем отвлекаться на мою скромную персону, разговор о загонщике в бетон.
Чистосердечно каяться, я так понимаю, мы не хотим?
А чому Ви не хочете покаяться?
Чому Ви відповідаєте питанням на питання?
Я писав про 1 чергу севена. Скільки Ваші знайомі там купили квартир?
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Поподробнее - в чем МНЕ каяться?
Я так и понял, что придется принимать меры.
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rjkz
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- Подякував: 4299 раз.
- Подякували: 2270 раз.
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2
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:41
rjkz написав: Первый написав:
rjkz написав:
Я загоняю в аренду?
Найдите хоть один мой пост с загоном.
Я исключительно делюсь опытом и перенимаю чужой у коллег.
Мнения арендаторов меня интересуют в концепции "Чего хотят арендаторы?".
Но не будем отвлекаться на мою скромную персону, разговор о загонщике в бетон.
Чистосердечно каяться, я так понимаю, мы не хотим?
А чому Ви не хочете покаяться?
Чому Ви відповідаєте питанням на питання?
Я писав про 1 чергу севена. Скільки Ваші знайомі там купили квартир?
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Поподробнее - в чем МНЕ каяться?
Я так и понял, что придется принимать меры.
Правильно, приймайте міри, продавайте лишки.
Всім процвітання!
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Первый
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