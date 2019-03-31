Додано: Вів 20 сер, 2019 11:15

Первый написав: UA написав: Первый написав: ...В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена... ...В Жк мордор було діло. В общажці пам’ятаю. Пам'ятаю був в ОП севена...

Колитесь ещё.

Ваше дело в пяти папках не помещается.

Чистосердечное признание смягчает Колитесь ещё.Ваше дело в пяти папках не помещается.Чистосердечное признание смягчает О. Записуйте. Майже травма дитинства.

Вирішив в далеких 2000них на останньому курсі бути самостійним і почати знімати квартиру. 70 дол біля метро (старт від 50). Спочатку зіткнувся з розводом на купи список. Одним словом - казли, у людей взагалі совісті не має, кидок в чистому вигляді. Потім на переглядах ТАКОГО НАДИВИВСЯ. Просто жах. До сих пір пам'ятаю наглі морди ленлордів, які три шкури драли за .... спадкові, ніколи не ремонтовані квартири, з молодих перспективних понаїхів, користуючись їх жадібністю до знань та карєрного зросту.



Не думаю, що щось змінилося. Нажаль.

Єдине світло в цьому царстві мороку це форумчани з цієї гілки. Але їх дуже мало.

Тому нас спасе одне - громадянська експропріація зайвих метрів. 7,5 метрів на особу. Решта - роздати перспективним понаїхам щоб робили дітей і піднімали ВВП.









Надіслано від мого іфон xі сидячи в ЗАЗ 911 карера gt. О. Записуйте. Майже травма дитинства.Вирішив в далеких 2000них на останньому курсі бути самостійним і почати знімати квартиру. 70 дол біля метро (старт від 50). Спочатку зіткнувся з розводом на купи список. Одним словом - казли, у людей взагалі совісті не має, кидок в чистому вигляді. Потім на переглядах ТАКОГО НАДИВИВСЯ. Просто жах. До сих пір пам'ятаю наглі морди ленлордів, які три шкури драли за .... спадкові, ніколи не ремонтовані квартири, з молодих перспективних понаїхів, користуючись їх жадібністю до знань та карєрного зросту.Не думаю, що щось змінилося. Нажаль.Єдине світло в цьому царстві мороку це форумчани з цієї гілки. Але їх дуже мало.Тому нас спасе одне - громадянська експропріація зайвих метрів. 7,5 метрів на особу. Решта - роздати перспективним понаїхам щоб робили дітей і піднімали ВВП.Надіслано від мого іфон xі сидячи в ЗАЗ 911 карера gt.

Что-то Вы путаете, уважаемый.50 баксов были цены в конце 90-х, но никак не в 00-х.До 2001 года я сам был в такой роли, за 50 баксов смотрел страхиття на Отрадном, где за годы обои клеились одни на другие и стояли отдельным слоем рядом со стеной, где по британской традиции латунные краны в ванну отдельно на холодную и отдельно на горячую, где двери входные открывались усилием взгляда. А соседи, милейшие люди, стеснительно расползались (буквально) в модных мопах по своим аппартаментам при появлении незнакомцев (ибо многие из них залегали на дно). 1998 год, лето, 50 баксов, дом завода Лепсе. Это я не снимал, но посмотрел. С 2000 года цены полезли вверх и ни за 50 ни за 70 снять было нечего. 120 баксов страшный страх на Сырце смотрел, а что-то во что не страшно было войти, но что сейчас сдавалось-бы в тысяч 7, стоило 150 баксов.Надіслано поштовим голубем з обтікача Falcon 9 Hevi під час зпилювання тітанової антени на металобрухт.