Повторю вопрос по теме ветке: стоит ли с однушки делать двушку под сдачу?
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:43
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Повторю вопрос по теме ветке: стоит ли с однушки делать двушку под сдачу?
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:46
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Лофт: да, однознано!
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:55
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
нет
а вот ванбедрум с большой кухней студио да, кстати приведенная планировка это позволяет )
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну вот мнения и разделились. С одной стороны, делая двушку получаю арендаторов семью нищебродов, зато ставлю цену выше нищебродской однушки. А делаю one bedroom с шикарной кухней с 3 окнами - получаю арендаторов эстетов, с тоже может быть немного выше ценником, чем нищебродсквя однушка...
В раздумьях...
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:11
У меня знакомый так перепланировал однушку в двушку.
Квартиру несколько лет арендуют два парня, каждому по комнате.
Но цена почти такая же, как и за однушку.
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:12
вообще то лофт предполагает открытое пространство а не каморки, это вы с жлобремонтом попутали
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:12
Как человек снимавший ванбедрум с деном и ванбедрум с двумя денами(по сути двушка, но без второй ванной комнаты), могу сказать что второй вариант однозначно лучше.
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