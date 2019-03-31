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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1577157815791580>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Loft написав:Долярчик навел на мысль... Сравни те конкретные планировки (от застройщика это однушка 44,68м2, но второй вариант - переделанная в двушку, благо окон хватает). Что выгоднее будет сдать в аренду?

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Повторю вопрос по теме ветке: стоит ли с однушки делать двушку под сдачу?
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Loft
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Лофт: да, однознано!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Loft написав:Повторю вопрос по теме ветке: стоит ли с однушки делать двушку под сдачу?

нет
а вот ванбедрум с большой кухней студио да, кстати приведенная планировка это позволяет )
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну вот мнения и разделились. С одной стороны, делая двушку получаю арендаторов семью нищебродов, зато ставлю цену выше нищебродской однушки. А делаю one bedroom с шикарной кухней с 3 окнами - получаю арендаторов эстетов, с тоже может быть немного выше ценником, чем нищебродсквя однушка...

В раздумьях...
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Loft
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:11

  Loft написав:
Loft написав:Долярчик навел на мысль... Сравни те конкретные планировки (от застройщика это однушка 44,68м2, но второй вариант - переделанная в двушку, благо окон хватает). Что выгоднее будет сдать в аренду?

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Повторю вопрос по теме ветке: стоит ли с однушки делать двушку под сдачу?

У меня знакомый так перепланировал однушку в двушку.
Квартиру несколько лет арендуют два парня, каждому по комнате.
Но цена почти такая же, как и за однушку.
l66
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:12

  investorkiev написав:Лофт: да, однознано!

вообще то лофт предполагает открытое пространство а не каморки, это вы с жлобремонтом попутали :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:12

  Loft написав:Ну вот мнения и разделились. С одной стороны, делая двушку получаю арендаторов семью нищебродов, зато ставлю цену выше нищебродской однушки. А делаю one bedroom с шикарной кухней с 3 окнами - получаю арендаторов эстетов, с тоже может быть немного выше ценником, чем нищебродсквя однушка...

В раздумьях...

Как человек снимавший ванбедрум с деном и ванбедрум с двумя денами(по сути двушка, но без второй ванной комнаты), могу сказать что второй вариант однозначно лучше.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:33

  Loft написав:Повторю вопрос по теме ветке: стоит ли с однушки делать двушку под сдачу?

стоит. Это "Оскар"?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Понаехал написав:
  Loft написав:Ну вот мнения и разделились. С одной стороны, делая двушку получаю арендаторов семью нищебродов, зато ставлю цену выше нищебродской однушки. А делаю one bedroom с шикарной кухней с 3 окнами - получаю арендаторов эстетов, с тоже может быть немного выше ценником, чем нищебродсквя однушка...

В раздумьях...

Как человек снимавший ванбедрум с деном и ванбедрум с двумя денами(по сути двушка, но без второй ванной комнаты), могу сказать что второй вариант однозначно лучше.
А в чем неудобство было первого варианта? Все таки пространства кухни-гостинной больше, но меньше уюта.

Классный кейс - покомнтатно ... Но действительно, в цене сильно не выиграешь.

Самому мне по душе сделать спальню меньше (13м), объединить корридор и кухню гостиную и получить полноценную Ван бедрум. Все таки делать двушку - получим хрущевку с потолками 3м...
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Loft
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

vhata написав:
  Loft написав:Повторю вопрос по теме ветке: стоит ли с однушки делать двушку под сдачу?

стоит. Это "Оскар"?
Не, я здесь только для себя покупал, а инвестировать в этом городе смысла не увидел. Особенно изучая коммерческую и сравнивая с Киевом... Чур-чур... Вообщем перспектив города не вижу, хотя в Оскаре планировки интересные, наконец то дошел прогресс и сюда :)
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Loft
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