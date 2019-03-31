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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Конкретно, если кому интересно, планировка с Миракс
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:40
когда только переехал в США с грудным ребенком, корманы были пусты. был вынужден снимать ванбедрум с одним деном. Пришел к выводу, постоянно раскиданные игрушки в большой комнате - это печаль. Немного разжился деньгами и сразу де перехал в ванбедрум с двуся денами. Пока ребенок маленький- маленького дена хватит для детской. Меня тоже маленькая спальня для себя не смущает(к стати кладовая\шкаф с входом из спальни у меня по размеру как треть спальни). Для меня главное было что б кингсайц кровать вошла, 2 тумбочки по сторонам, было окно и комод-тумбочка под телефизор влезла(да я смотрю телевизор в постеле ибо нетфликс нужен для погружения в языковую среду).
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:55
Додано: Вів 20 сер, 2019 23:04
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