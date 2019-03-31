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Додано: Вів 20 сер, 2019 22:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Конкретно, если кому интересно, планировка с Миракс
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:40
когда только переехал в США с грудным ребенком, корманы были пусты. был вынужден снимать ванбедрум с одним деном. Пришел к выводу, постоянно раскиданные игрушки в большой комнате - это печаль. Немного разжился деньгами и сразу де перехал в ванбедрум с двуся денами. Пока ребенок маленький- маленького дена хватит для детской. Меня тоже маленькая спальня для себя не смущает(к стати кладовая\шкаф с входом из спальни у меня по размеру как треть спальни). Для меня главное было что б кингсайц кровать вошла, 2 тумбочки по сторонам, было окно и комод-тумбочка под телефизор влезла(да я смотрю телевизор в постеле ибо нетфликс нужен для погружения в языковую среду).
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:55
Додано: Вів 20 сер, 2019 23:04
Додано: Сер 21 сер, 2019 07:19
l66
Абсолютно верно подмечено, потому уменьшается спальня (получаем ширину узкой части 3,5м), объединяется с корридором (получаем общее пространство 35м2), уменьшается угол узкой части (за счет встроенного шкафа в спальне). Получаем пространство
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Сер 21 сер, 2019 07:20
Понаехал
Вы прямо точно описали мои предположения по ЦА на НЕДОдвушку: это семья с ребенком не в самом лучшем материальном положении...
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Сер 21 сер, 2019 07:21
investorkiev
Абсолютно согласен, но как писал местный ГУРУ (которого я конспектирую, и конечно тайком его конспектируют почти все здесь) - КГС бизнес построить не способен в принципе... Но все же обещают и не супер эконом в виде Миракса
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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