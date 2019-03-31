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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1577157815791580

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Конкретно, если кому интересно, планировка с Миракс
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:40

  Loft написав:А в чем неудобство было первого варианта? Все таки пространства кухни-гостинной больше, но меньше уюта.

когда только переехал в США с грудным ребенком, корманы были пусты. был вынужден снимать ванбедрум с одним деном. Пришел к выводу, постоянно раскиданные игрушки в большой комнате - это печаль. Немного разжился деньгами и сразу де перехал в ванбедрум с двуся денами. Пока ребенок маленький- маленького дена хватит для детской. Меня тоже маленькая спальня для себя не смущает(к стати кладовая\шкаф с входом из спальни у меня по размеру как треть спальни). Для меня главное было что б кингсайц кровать вошла, 2 тумбочки по сторонам, было окно и комод-тумбочка под телефизор влезла(да я смотрю телевизор в постеле ибо нетфликс нужен для погружения в языковую среду).
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:55

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:Лофт: да, однознано!

вообще то лофт предполагает открытое пространство а не каморки, это вы с жлобремонтом попутали :mrgreen:


Лофт - это ник спросившего :)

Уточню свою мысль: в экономе стоит сделать две спальни, в премиуме - спальню и кухню-студио.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:04

  Loft написав:Конкретно, если кому интересно, планировка с Миракс

Посмотрела эту планировку.
Ширина кухни - 2,58 м.
Это нельзя назвать шикарной кухней-студией)
l66
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 07:19

l66

Абсолютно верно подмечено, потому уменьшается спальня (получаем ширину узкой части 3,5м), объединяется с корридором (получаем общее пространство 35м2), уменьшается угол узкой части (за счет встроенного шкафа в спальне). Получаем пространство :)

Зображення

Зображення
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 07:20

Понаехал

Вы прямо точно описали мои предположения по ЦА на НЕДОдвушку: это семья с ребенком не в самом лучшем материальном положении...
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 07:21

investorkiev

Абсолютно согласен, но как писал местный ГУРУ (которого я конспектирую, и конечно тайком его конспектируют почти все здесь) - КГС бизнес построить не способен в принципе... Но все же обещают и не супер эконом в виде Миракса
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:29

Loft
Вы в спальне нарисовали диван.
Но большинство зажиточных арендаторов предпочитают спать на кровати, а квартиры со спальным местом в виде раскладного дивана даже не рассматривают. Поэтому квартиры, оборудованные двухспальной кроватью сдаются дороже и быстрее.
Ковров не должно быть ни в каком виде, даже небольших.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

l66 написав:Loft
Вы в спальне нарисовали диван.
Но большинство зажиточных арендаторов предпочитают спать на кровати, а квартиры со спальным местом в виде раскладного дивана даже не рассматривают. Поэтому квартиры, оборудованные двухспальной кроватью сдаются дороже и быстрее.
Ковров не должно быть ни в каком виде, даже небольших.
Спасибо. Все замечания дельные и конечно именно так и будет, просто рисовалось на скорую руку и исходя из наличия в программе элементов интерьера.

С ковром тоже очевидно, и не ради спора, а для интересной заметки - очень часто в дорогих квартирах в Нью Йорке можно встретить ковры на стенах, хотя чаще на полу. Хотя в их интерьерах они смотрятся классно
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Loft написав:
l66 написав:Loft
Вы в спальне нарисовали диван.
Но большинство зажиточных арендаторов предпочитают спать на кровати, а квартиры со спальным местом в виде раскладного дивана даже не рассматривают. Поэтому квартиры, оборудованные двухспальной кроватью сдаются дороже и быстрее.
Ковров не должно быть ни в каком виде, даже небольших.
Спасибо. Все замечания дельные и конечно именно так и будет, просто рисовалось на скорую руку и исходя из наличия в программе элементов интерьера.

С ковром тоже очевидно, и не ради спора, а для интересной заметки - очень часто в дорогих квартирах в Нью Йорке можно встретить ковры на стенах, хотя чаще на полу. Хотя в их интерьерах они смотрятся классно
Думаю вопрос не в том, как смотрятся, а в том, что требуют регулярного ухода, чтобы не превратиться в пылесборник
Faceless
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