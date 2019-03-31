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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:32
Loft написав:
С ковром тоже очевидно, и не ради спора, а для интересной заметки - очень часто в дорогих квартирах в Нью Йорке можно встретить ковры на стенах, хотя чаще на полу. Хотя в их интерьерах они смотрятся классно
Вообще то, во многих домах в Нью Йорке, есть строгое правило, во всех помещениях, кроме кухни и санузлов стелить ковролин со вспененной подложкой.
Причина - звукоизоляция от ударного шума.
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UA
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:36
Loft написав:
l66 написав:Loft
Вы в спальне нарисовали диван.
Но большинство зажиточных арендаторов предпочитают спать на кровати, а квартиры со спальным местом в виде раскладного дивана даже не рассматривают. Поэтому квартиры, оборудованные двухспальной кроватью сдаются дороже и быстрее.
Ковров не должно быть ни в каком виде, даже небольших.
Спасибо. Все замечания дельные и конечно именно так и будет, просто рисовалось на скорую руку и исходя из наличия в программе элементов интерьера.
С ковром тоже очевидно, и не ради спора, а для интересной заметки - очень часто в дорогих квартирах в Нью Йорке можно встретить ковры на стенах, хотя чаще на полу. Хотя в их интерьерах они смотрятся классно
В США вообще другие вкусы в интерьерах нежели у нас.
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rjkz
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:38
rjkz написав:
В США вообще другие вкусы в интерьерах нежели у нас.
да. более прострой ремонт, но с возможностью быстро починить все.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:43
UA написав: Loft написав:
С ковром тоже очевидно, и не ради спора, а для интересной заметки - очень часто в дорогих квартирах в Нью Йорке можно встретить ковры на стенах, хотя чаще на полу. Хотя в их интерьерах они смотрятся классно
Вообще то, во многих домах в Нью Йорке, есть строгое правило, во всех помещениях, кроме кухни и санузлов стелить ковролин со вспененной подложкой.
Причина - звукоизоляция от ударного шума.
Не только, есть очень много апартментов с паркетом, просто карпет (ковролин по нашему) быстро меняется и скрадывает дефекты основания, что немаловажно, учитывая, что 90% арендной недвиги - это старый или очень старый фонд. Тенант (арендатор) обычно по договору лиза обязан при съезде либо предоставить чек о уплате за профессиональную чистку карпета, либо поменять карпет на новый если тот уже ухайдокан донельзя.
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rjkz
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:43
Понаехал написав: rjkz написав:
В США вообще другие вкусы в интерьерах нежели у нас.
да. более прострой ремонт, но с возможностью быстро починить все.
Функционализм + реальный комфорт проживания.
У нас по прежнему понты превыше всего.
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UA
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