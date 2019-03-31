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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1579158015811582>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:32

  Loft написав:С ковром тоже очевидно, и не ради спора, а для интересной заметки - очень часто в дорогих квартирах в Нью Йорке можно встретить ковры на стенах, хотя чаще на полу. Хотя в их интерьерах они смотрятся классно

Вообще то, во многих домах в Нью Йорке, есть строгое правило, во всех помещениях, кроме кухни и санузлов стелить ковролин со вспененной подложкой.
Причина - звукоизоляция от ударного шума.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:36

  Loft написав:
l66 написав:Loft
Вы в спальне нарисовали диван.
Но большинство зажиточных арендаторов предпочитают спать на кровати, а квартиры со спальным местом в виде раскладного дивана даже не рассматривают. Поэтому квартиры, оборудованные двухспальной кроватью сдаются дороже и быстрее.
Ковров не должно быть ни в каком виде, даже небольших.
Спасибо. Все замечания дельные и конечно именно так и будет, просто рисовалось на скорую руку и исходя из наличия в программе элементов интерьера.

С ковром тоже очевидно, и не ради спора, а для интересной заметки - очень часто в дорогих квартирах в Нью Йорке можно встретить ковры на стенах, хотя чаще на полу. Хотя в их интерьерах они смотрятся классно


В США вообще другие вкусы в интерьерах нежели у нас.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:38

  rjkz написав:В США вообще другие вкусы в интерьерах нежели у нас.

да. более прострой ремонт, но с возможностью быстро починить все.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:43

  UA написав:
  Loft написав:С ковром тоже очевидно, и не ради спора, а для интересной заметки - очень часто в дорогих квартирах в Нью Йорке можно встретить ковры на стенах, хотя чаще на полу. Хотя в их интерьерах они смотрятся классно

Вообще то, во многих домах в Нью Йорке, есть строгое правило, во всех помещениях, кроме кухни и санузлов стелить ковролин со вспененной подложкой.
Причина - звукоизоляция от ударного шума.


Не только, есть очень много апартментов с паркетом, просто карпет (ковролин по нашему) быстро меняется и скрадывает дефекты основания, что немаловажно, учитывая, что 90% арендной недвиги - это старый или очень старый фонд. Тенант (арендатор) обычно по договору лиза обязан при съезде либо предоставить чек о уплате за профессиональную чистку карпета, либо поменять карпет на новый если тот уже ухайдокан донельзя.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:43

  Понаехал написав:
  rjkz написав:В США вообще другие вкусы в интерьерах нежели у нас.

да. более прострой ремонт, но с возможностью быстро починить все.

Функционализм + реальный комфорт проживания.
У нас по прежнему понты превыше всего.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  Понаехал написав:
  rjkz написав:В США вообще другие вкусы в интерьерах нежели у нас.

да. более прострой ремонт, но с возможностью быстро починить все.

Функционализм + реальный комфорт проживания.
У нас по прежнему понты превыше всего.
Да, бесспорно
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Faceless написав:
Loft написав:
l66 написав:Loft
Вы в спальне нарисовали диван.
Но большинство зажиточных арендаторов предпочитают спать на кровати, а квартиры со спальным местом в виде раскладного дивана даже не рассматривают. Поэтому квартиры, оборудованные двухспальной кроватью сдаются дороже и быстрее.
Ковров не должно быть ни в каком виде, даже небольших.
Спасибо. Все замечания дельные и конечно именно так и будет, просто рисовалось на скорую руку и исходя из наличия в программе элементов интерьера.

С ковром тоже очевидно, и не ради спора, а для интересной заметки - очень часто в дорогих квартирах в Нью Йорке можно встретить ковры на стенах, хотя чаще на полу. Хотя в их интерьерах они смотрятся классно
Думаю вопрос не в том, как смотрятся, а в том, что требуют регулярного ухода, чтобы не превратиться в пылесборник
Согласен. Ещё мне запомнился совет с форума (по-моему от vhata) что плитку на пол нужно ложить по всей квартире (под аренду). Может и не очень уютно, но мега практично для владельца
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Loft написав:Ещё мне запомнился совет с форума (по-моему от vhata) что плитку на пол нужно ложить по всей квартире (под аренду). Может и не очень уютно, но мега практично для владельца

возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-"
ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прохожий написав:
  Loft написав:Ещё мне запомнился совет с форума (по-моему от vhata) что плитку на пол нужно ложить по всей квартире (под аренду). Может и не очень уютно, но мега практично для владельца

возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-"
ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность
Хочется прикинуться airmax с его юмором: ну вообще меня запутали эти прожженные лендлорды... Не дают новичкам на лёгкие входить в рынок, сразу много теории и нюансов.

На самом деле опять не поспоришь с советом и конечно это логично, что подготовка объекта к сдаче в разных сегментах разная (жёсткий эконом по сравнению с типа-бизнес класс от КГС).

Спасибо !
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Loft
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:54

  Loft написав:
Faceless написав:
Loft написав:Спасибо. Все замечания дельные и конечно именно так и будет, просто рисовалось на скорую руку и исходя из наличия в программе элементов интерьера.

С ковром тоже очевидно, и не ради спора, а для интересной заметки - очень часто в дорогих квартирах в Нью Йорке можно встретить ковры на стенах, хотя чаще на полу. Хотя в их интерьерах они смотрятся классно
Думаю вопрос не в том, как смотрятся, а в том, что требуют регулярного ухода, чтобы не превратиться в пылесборник
Согласен. Ещё мне запомнился совет с форума (по-моему от vhata) что плитку на пол нужно ложить по всей квартире (под аренду). Может и не очень уютно, но мега практично для владельца


От нее.
И я полностью согласен и так поступил в подходящем к финалу проекту.
И вот, буквально вчера, получил самому себе подтверждения правоты этого.
Нет времени вывезти все коробки, да и от много чего не прошло еще 14 дней после покупки...холодильник, бойлер, вытяжка...что-то еще...вооот, а площадь небольшая, еще и модульные леса на колесах не разобраны (потолки овер 3м, только верхний свет закончен)...и, переставляя коробки не заметил как перевернул полведра воды. Теперь, внимание, вопрос (риторический) - кто знает что стало-бы с ламинатом? Вода ушла-бы под ламинат, нормальные укладчики кроме подложки стелят пленку как гидропароизоляцию от капиллярной влажности снизу, но это "отличное корыто", которое не позволит и воде сверху уйти в стяжку.
А уют - дело персонализированное, сейчас в трендах холодный минимализм.
rjkz
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