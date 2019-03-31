Додано: Сер 21 сер, 2019 20:29

l66 написав: rjkz написав: ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду. ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду.

Почему? Почему?

А посмотрите на ремонты 00-х. Куча денег, но все сейчас не пользуется спросом.в 2017-м году (пардон, могу быть неточным) в Украине было продано порядка 12 млн м2 ламината. Это не дерево, а его иммитация во первых, во вторых на самом деле он у нас стоит еще каких-то денег, в закупке его цена 2-3-5 баксов (основной сегмент).У меня в одной квартире паркетная доска вышедшего из моды дизайна, хотя качественная (немецкая) и недешевая (прайс был 58 евро за метр, но я брал по случаю). Сейчас это "привет из прошлого". То-же самое касается арок, навороченных конструкций из гипсокартона на потолках, всяких позолоченных хреней...это не у меня, а вообще.Через какое-то время, возможно, оно опять войдет в тренд, но в измененном виде.В Европе и США довольно популярна ПВХ плитка и натуральный линолеум...у нас они никак не войдут в моду вот уже лет 20. Максу понравился наливной пол...возможно это будет популярным через какое-то время...может нет...но деревянные настроения уже совсем почти отошли. Даже паркет и довольно дорогой (порядка 100+ евро за метр) востребован в виде, мало напоминающий натуральное дерево (выбеленный или затонированный в другие цвета до неузнаваемости дуб или ясень с крупноформатными элементами. И что у этого паркета общего с паркетом 80-х? или "французская" или "венгерская" елка с елкой советских времен?) Нет ничего вечного.