Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Loft написав:Ещё мне запомнился совет с форума (по-моему от vhata) что плитку на пол нужно ложить по всей квартире (под аренду). Может и не очень уютно, но мега практично для владельца
возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-" ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность
Все зависит от концепции, если она позволяет это и плитка не смотрится как решение на "отъе...сь", то пуркуа бы и не па? У меня чуйка, что не за горами день, когда ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду. Благо его выбросить не жалко и не долго.
Loft написав:Ещё мне запомнился совет с форума (по-моему от vhata) что плитку на пол нужно ложить по всей квартире (под аренду). Может и не очень уютно, но мега практично для владельца
возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-" ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность
Все зависит от концепции, если она позволяет это и плитка не смотрится как решение на "отъе...сь", то пуркуа бы и не па? У меня чуйка, что не за горами день, когда ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду. Благо его выбросить не жалко и не долго.
1. такая плитка будет стоить подороже нормального ламината, не говоря уже про стоимость укладки 2. снять хорошо положенную плитку это не ламинат демонтировать 3. плитка в жилых помещениях АБСОЛЮТНО не комфортна это все ИМХО а вы можете ваять все что пожелаете
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
rjkz написав:ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду.
Почему?
А посмотрите на ремонты 00-х. Куча денег, но все сейчас не пользуется спросом. в 2017-м году (пардон, могу быть неточным) в Украине было продано порядка 12 млн м2 ламината. Это не дерево, а его иммитация во первых, во вторых на самом деле он у нас стоит еще каких-то денег, в закупке его цена 2-3-5 баксов (основной сегмент). У меня в одной квартире паркетная доска вышедшего из моды дизайна, хотя качественная (немецкая) и недешевая (прайс был 58 евро за метр, но я брал по случаю). Сейчас это "привет из прошлого". То-же самое касается арок, навороченных конструкций из гипсокартона на потолках, всяких позолоченных хреней...это не у меня, а вообще. Через какое-то время, возможно, оно опять войдет в тренд, но в измененном виде. В Европе и США довольно популярна ПВХ плитка и натуральный линолеум...у нас они никак не войдут в моду вот уже лет 20. Максу понравился наливной пол...возможно это будет популярным через какое-то время...может нет...но деревянные настроения уже совсем почти отошли. Даже паркет и довольно дорогой (порядка 100+ евро за метр) востребован в виде, мало напоминающий натуральное дерево (выбеленный или затонированный в другие цвета до неузнаваемости дуб или ясень с крупноформатными элементами. И что у этого паркета общего с паркетом 80-х? или "французская" или "венгерская" елка с елкой советских времен?) Нет ничего вечного.
Прохожий написав:возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-" ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность
Все зависит от концепции, если она позволяет это и плитка не смотрится как решение на "отъе...сь", то пуркуа бы и не па? У меня чуйка, что не за горами день, когда ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду. Благо его выбросить не жалко и не долго.
1. такая плитка будет стоить подороже нормального ламината, не говоря уже про стоимость укладки 2. снять хорошо положенную плитку это не ламинат демонтировать 3. плитка в жилых помещениях АБСОЛЮТНО не комфортна это все ИМХО а вы можете ваять все что пожелаете
1. Да, плитка даже только в укладке стоит дороже ламината. Опять-же - маркер "голодного времени". 2. Совершенно верно, поэтому все и стелят ламинат и он очень быстро приестся. 3. Дело вкуса и временных вкусовых предпочтений. Есть страны, где стелится только плитка и камень. Южные и теплые правда. In my humble opinion too.
rjkz написав:. Есть страны, где стелится только плитка и камень. Южные и теплые правда.
Стоит езе разделить на орендные и нет помещения. К примеру в Техасе более чем 2/3 орендных аппартаментов имеют ковер. Мне не нравится, но ламинт можно встретить только на первых этажах... и то не всегда.