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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1579158015811582

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:59

  Прохожий написав:
  Loft написав:Ещё мне запомнился совет с форума (по-моему от vhata) что плитку на пол нужно ложить по всей квартире (под аренду). Может и не очень уютно, но мега практично для владельца

возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-"
ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность


Все зависит от концепции, если она позволяет это и плитка не смотрится как решение на "отъе...сь", то пуркуа бы и не па?
У меня чуйка, что не за горами день, когда ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду. Благо его выбросить не жалко и не долго.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:05

  rjkz написав:ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду.

Почему?
l66
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:20

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  Loft написав:Ещё мне запомнился совет с форума (по-моему от vhata) что плитку на пол нужно ложить по всей квартире (под аренду). Может и не очень уютно, но мега практично для владельца

возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-"
ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность


Все зависит от концепции, если она позволяет это и плитка не смотрится как решение на "отъе...сь", то пуркуа бы и не па?
У меня чуйка, что не за горами день, когда ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду. Благо его выбросить не жалко и не долго.

1. такая плитка будет стоить подороже нормального ламината, не говоря уже про стоимость укладки
2. снять хорошо положенную плитку это не ламинат демонтировать
3. плитка в жилых помещениях АБСОЛЮТНО не комфортна
это все ИМХО а вы можете ваять все что пожелаете 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:29

  l66 написав:
  rjkz написав:ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду.

Почему?

А посмотрите на ремонты 00-х. Куча денег, но все сейчас не пользуется спросом.
в 2017-м году (пардон, могу быть неточным) в Украине было продано порядка 12 млн м2 ламината. Это не дерево, а его иммитация во первых, во вторых на самом деле он у нас стоит еще каких-то денег, в закупке его цена 2-3-5 баксов (основной сегмент).
У меня в одной квартире паркетная доска вышедшего из моды дизайна, хотя качественная (немецкая) и недешевая (прайс был 58 евро за метр, но я брал по случаю). Сейчас это "привет из прошлого". То-же самое касается арок, навороченных конструкций из гипсокартона на потолках, всяких позолоченных хреней...это не у меня, а вообще. :oops:
Через какое-то время, возможно, оно опять войдет в тренд, но в измененном виде.
В Европе и США довольно популярна ПВХ плитка и натуральный линолеум...у нас они никак не войдут в моду вот уже лет 20. Максу понравился наливной пол...возможно это будет популярным через какое-то время...может нет...но деревянные настроения уже совсем почти отошли. Даже паркет и довольно дорогой (порядка 100+ евро за метр) востребован в виде, мало напоминающий натуральное дерево (выбеленный или затонированный в другие цвета до неузнаваемости дуб или ясень с крупноформатными элементами. И что у этого паркета общего с паркетом 80-х? или "французская" или "венгерская" елка с елкой советских времен?) Нет ничего вечного.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:43

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-"
ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность


Все зависит от концепции, если она позволяет это и плитка не смотрится как решение на "отъе...сь", то пуркуа бы и не па?
У меня чуйка, что не за горами день, когда ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду. Благо его выбросить не жалко и не долго.

1. такая плитка будет стоить подороже нормального ламината, не говоря уже про стоимость укладки
2. снять хорошо положенную плитку это не ламинат демонтировать
3. плитка в жилых помещениях АБСОЛЮТНО не комфортна
это все ИМХО а вы можете ваять все что пожелаете 8)


1. Да, плитка даже только в укладке стоит дороже ламината. Опять-же - маркер "голодного времени".
2. Совершенно верно, поэтому все и стелят ламинат и он очень быстро приестся.
3. Дело вкуса и временных вкусовых предпочтений. Есть страны, где стелится только плитка и камень. Южные и теплые правда.
In my humble opinion too. :)
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

А я бы всю квартиру застелил бы вот этим и не парился:
https://www.youtube.com/watch?v=3vGg0HRi5rU
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Есть страны, где стелится только плитка и камень. Южные и теплые правда.

только нужно учитывать что в этих странах(регионах) как правило и отопление квартир не предусмотрено в принципе
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:57

  rjkz написав:. Есть страны, где стелится только плитка и камень. Южные и теплые правда.

Стоит езе разделить на орендные и нет помещения. К примеру в Техасе более чем 2/3 орендных аппартаментов имеют ковер. :(
Мне не нравится, но ламинт можно встретить только на первых этажах... и то не всегда.
Понаехал
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