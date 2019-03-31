Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Loft написав:Ещё мне запомнился совет с форума (по-моему от vhata) что плитку на пол нужно ложить по всей квартире (под аренду). Может и не очень уютно, но мега практично для владельца
возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-" ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность
Все зависит от концепции, если она позволяет это и плитка не смотрится как решение на "отъе...сь", то пуркуа бы и не па? У меня чуйка, что не за горами день, когда ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду. Благо его выбросить не жалко и не долго.
Loft написав:Ещё мне запомнился совет с форума (по-моему от vhata) что плитку на пол нужно ложить по всей квартире (под аренду). Может и не очень уютно, но мега практично для владельца
возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-" ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность
Все зависит от концепции, если она позволяет это и плитка не смотрится как решение на "отъе...сь", то пуркуа бы и не па? У меня чуйка, что не за горами день, когда ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду. Благо его выбросить не жалко и не долго.
1. такая плитка будет стоить подороже нормального ламината, не говоря уже про стоимость укладки 2. снять хорошо положенную плитку это не ламинат демонтировать 3. плитка в жилых помещениях АБСОЛЮТНО не комфортна это все ИМХО а вы можете ваять все что пожелаете
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
rjkz написав:ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду.
Почему?
А посмотрите на ремонты 00-х. Куча денег, но все сейчас не пользуется спросом. в 2017-м году (пардон, могу быть неточным) в Украине было продано порядка 12 млн м2 ламината. Это не дерево, а его иммитация во первых, во вторых на самом деле он у нас стоит еще каких-то денег, в закупке его цена 2-3-5 баксов (основной сегмент). У меня в одной квартире паркетная доска вышедшего из моды дизайна, хотя качественная (немецкая) и недешевая (прайс был 58 евро за метр, но я брал по случаю). Сейчас это "привет из прошлого". То-же самое касается арок, навороченных конструкций из гипсокартона на потолках, всяких позолоченных хреней...это не у меня, а вообще. Через какое-то время, возможно, оно опять войдет в тренд, но в измененном виде. В Европе и США довольно популярна ПВХ плитка и натуральный линолеум...у нас они никак не войдут в моду вот уже лет 20. Максу понравился наливной пол...возможно это будет популярным через какое-то время...может нет...но деревянные настроения уже совсем почти отошли. Даже паркет и довольно дорогой (порядка 100+ евро за метр) востребован в виде, мало напоминающий натуральное дерево (выбеленный или затонированный в другие цвета до неузнаваемости дуб или ясень с крупноформатными элементами. И что у этого паркета общего с паркетом 80-х? или "французская" или "венгерская" елка с елкой советских времен?) Нет ничего вечного.
Прохожий написав:возможно имеет смысл при покомнатной(покоечной) сдаче или в сегменте совкошлака "эконом-" ИМХО например в Мираксе такое решение будет иметь отрицательную ценность
Все зависит от концепции, если она позволяет это и плитка не смотрится как решение на "отъе...сь", то пуркуа бы и не па? У меня чуйка, что не за горами день, когда ламинат станет "маркером" времени сегодняшнего ремонта под аренду. Благо его выбросить не жалко и не долго.
1. такая плитка будет стоить подороже нормального ламината, не говоря уже про стоимость укладки 2. снять хорошо положенную плитку это не ламинат демонтировать 3. плитка в жилых помещениях АБСОЛЮТНО не комфортна это все ИМХО а вы можете ваять все что пожелаете
1. Да, плитка даже только в укладке стоит дороже ламината. Опять-же - маркер "голодного времени". 2. Совершенно верно, поэтому все и стелят ламинат и он очень быстро приестся. 3. Дело вкуса и временных вкусовых предпочтений. Есть страны, где стелится только плитка и камень. Южные и теплые правда. In my humble opinion too.
rjkz написав:. Есть страны, где стелится только плитка и камень. Южные и теплые правда.
Стоит езе разделить на орендные и нет помещения. К примеру в Техасе более чем 2/3 орендных аппартаментов имеют ковер. Мне не нравится, но ламинт можно встретить только на первых этажах... и то не всегда.
Это и есть вариация ПВХ плитки - очень хороший выбор. Вопрос дизайна изображения - дело вкуса. Есть клеевая, есть замковая (плавающая укладка), иммитация дерева, или чего угодно другого. Очень высокая износоустойчивость и в зависимости от производителя - экологичность. У нас пока не востребована особо. Бывает квадратная, как пазлы, и "как ламинат" Есть еще совсем нечастая у нас разновидность - кварцвиниловая плитка.
Индекс потребительских настроений в Украине вышел на максимум с июля 2013 года. И у него, безусловно, есть ещё некоторый потенциал для роста. Хотелось бы пояснить это чистой экономикой (высоким ростом ВВП во втором квартале, очень быстрыми темпами прироста реальных зарплат несколько лет подряд, снижением инфляции, укреплением гривни), но дело несколько в ином.
1. Всплески Индекса удивительным образом совпадали с политическим циклом. Весна-2005, весна-2006, осень-2007, весна-2010. И вот теперь весна-лето-2019. (2014-й, по понятным причинам, стал исключением.) Общеизвестно, что этой весной различные социологические замеры единодушно показали, что «страна начала двигаться в правильном направлении». Такое происходит каждый раз в начале нового избирательного цикла.
2. В эти периоды социальные эндорфины провоцируют особо быстрый рост ожидаемых, а не фактических показателей. Причём в лидеры вырывается Индекс экономических ожиданий, за ним Индекс потребительских настроений («индексы надежд»). А вот Индекс текущего состояния («индекс реалий в карманах») заметно отстаёт. Но он тоже растёт. Что нормально, учитывая общеэкономический рост много кварталов подряд.
3. За весь период измерения потребительских настроений в Украине (с 2000 года) его индекс поднимался выше 100 пунктов (то есть когда количество оптимистов больше, чем пессимистов) буквально пару раз: в 2005-м и перед кризисом в конце 2007-го. И всё, хотя у нас были длительные периоды роста в 2000–2007 и 2010–2012 годах.
4. При этом народ продолжает ждать девальвации (индекс 129,5; в пересчёте — 65% граждан) и особенно ускорения инфляции (индекс 177,1; в пересчёте — 89% граждан).
И так все 20 лет замеров — наши люди всё время ждут худшего: индексы потребления до 100 не дотягивают, тогда как индексы негатива то и дело подползают к отметке 200 пунктов (это когда все 100% опрошенных ожидают всплеска инфляции и обвала курса).
Почему так происходит? Очень просто — потому что так было неоднократно в украинской истории. Из 28 лет независимости 13 были годами рецессии, и лишь 8 лет цены росли медленнее, чем 10%. Герой фильма-лауреата Оскара в этой ситуации говорил: «Стабильности нет». Это к вопросу о длительной макростабилизации как базовом условии развития нации.
А ещё «конец эпохи бедности» реально наступит тогда, когда горожане поверят. В первую очередь в себя. А пока они, рискую предположить, в основной массе всё же больше верят в избранного доброго дядю. Неважно, мэр это, депутат или президент.