Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:. Есть страны, где стелится только плитка и камень. Южные и теплые правда.
Стоит езе разделить на орендные и нет помещения. К примеру в Техасе более чем 2/3 орендных аппартаментов имеют ковер. Мне не нравится, но ламинт можно встретить только на первых этажах... и то не всегда.
У меня создалось впечатление, что основными потребителями ламината в США есть бывшие наши. Хотя только сегодня была передача "A bryk at a time" - как раз в подвале стелили ламинат, но это были нежилые помещения (кроме "спальни няни", но это "не себе").
rjkz написав:Есть страны, где стелится только плитка и камень. Южные и теплые правда.
на плиточные полы отличная реакция - итальянцы и все южнее расплываются в улыбке со словами: "как дома"
rjkz написав:И что у этого паркета общего с паркетом 80-х? или "французская" или "венгерская" елка с елкой советских времен?) Нет ничего вечного.
стыдно признаться, в прошлом году купила чуть более 40м2 паркета карельской березы советских времен, специально в Днепр за ней мотались. У одного "хомяка" дома новый десятилетия пролежал. Думала под аренду, но оставила себе. Бог даст жизни, постелю в зале... Дерево - это лучшее, что может быть в квартире (для себя), ихмо
Востаннє редагувалось vhata в Сер 21 сер, 2019 21:38, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:К вопросу о «Конце эпохи бедности».
К вопросу о возможном повышении цен аренды.
Индекс потребительских настроений в Украине вышел на максимум с июля 2013 года. И у него, безусловно, есть ещё некоторый потенциал для роста. Хотелось бы пояснить это чистой экономикой (высоким ростом ВВП во втором квартале, очень быстрыми темпами прироста реальных зарплат несколько лет подряд, снижением инфляции, укреплением гривни), но дело несколько в ином.
1. Всплески Индекса удивительным образом совпадали с политическим циклом. Весна-2005, весна-2006, осень-2007, весна-2010. И вот теперь весна-лето-2019. (2014-й, по понятным причинам, стал исключением.) Общеизвестно, что этой весной различные социологические замеры единодушно показали, что «страна начала двигаться в правильном направлении». Такое происходит каждый раз в начале нового избирательного цикла.
2. В эти периоды социальные эндорфины провоцируют особо быстрый рост ожидаемых, а не фактических показателей. Причём в лидеры вырывается Индекс экономических ожиданий, за ним Индекс потребительских настроений («индексы надежд»). А вот Индекс текущего состояния («индекс реалий в карманах») заметно отстаёт. Но он тоже растёт. Что нормально, учитывая общеэкономический рост много кварталов подряд.
3. За весь период измерения потребительских настроений в Украине (с 2000 года) его индекс поднимался выше 100 пунктов (то есть когда количество оптимистов больше, чем пессимистов) буквально пару раз: в 2005-м и перед кризисом в конце 2007-го. И всё, хотя у нас были длительные периоды роста в 2000–2007 и 2010–2012 годах.
4. При этом народ продолжает ждать девальвации (индекс 129,5; в пересчёте — 65% граждан) и особенно ускорения инфляции (индекс 177,1; в пересчёте — 89% граждан).
И так все 20 лет замеров — наши люди всё время ждут худшего: индексы потребления до 100 не дотягивают, тогда как индексы негатива то и дело подползают к отметке 200 пунктов (это когда все 100% опрошенных ожидают всплеска инфляции и обвала курса).
Почему так происходит? Очень просто — потому что так было неоднократно в украинской истории. Из 28 лет независимости 13 были годами рецессии, и лишь 8 лет цены росли медленнее, чем 10%. Герой фильма-лауреата Оскара в этой ситуации говорил: «Стабильности нет». Это к вопросу о длительной макростабилизации как базовом условии развития нации.
А ещё «конец эпохи бедности» реально наступит тогда, когда горожане поверят. В первую очередь в себя. А пока они, рискую предположить, в основной массе всё же больше верят в избранного доброго дядю. Неважно, мэр это, депутат или президент.
Есть еще одна "реалия" - перед каждыми выборами текущая власть, надеясь дорватьсядо корыта на новый срок, пытается показать "покращення" (вариация"перемогамыздобулы") и не так активно выводит бабло в офшоры, даже заводит обратно для финансирования выборов. Когда выборные страсти поулягутся, все эти "ынфештысии" надо возвращать с прибылью. Вот так и "дышим" - от выборов до выборов.
rjkz написав:Есть страны, где стелится только плитка и камень. Южные и теплые правда.
на плиточные полы отличная реакция - итальянцы и все южнее расплываются в улыбке со словами: "как дома"
rjkz написав:И что у этого паркета общего с паркетом 80-х? или "французская" или "венгерская" елка с елкой советских времен?) Нет ничего вечного.
стыдно признаться, в прошлом году купила чуть более 40м2 паркета карельской березы советских времен, специально в Днепр за ней мотались. У одного "хомяка" дома новый десятилетия пролежал. Думала под аренду, но оставила себе. Бог даст жизни, постелю в зале... Дерево - это лучшее, что может быть в квартире (для себя), ихмо
сейчас паркет (и ламинат как эго подделка) - это вопрос персонализации вкуса, поэтому в аренде не фонтан. Все равно как некогда ковер. Хотелось-бы надеяться, что доживем до времен, когда на долгосрок будет сдаваться без мебели (особенно спальной)
rjkz написав:У меня создалось впечатление, что основными потребителями ламината в США есть бывшие наши. Хотя только сегодня была передача "A bryk at a time" - как раз в подвале стелили ламинат, но это были нежилые помещения (кроме "спальни няни", но это "не себе").
не могу сказать... у меня в городе почти нет бывших наших. только вот начинают заезжать.