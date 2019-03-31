Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Есть еще совсем нечастая у нас разновидность - кварцвиниловая плитка.
Luxury Vinyl Tiles - это она и есть. Это ее аутентичное название. Как кварцвиниловую ее знают только на просторах СНГ.
Я только начало глянул, дальше не стал. Кварцвиниловая имеет назначение на помещения с экстремальной нагрузкой, это отдельная разновидность ПВХ, Практически не сгибается - ломается. Применяется в том числе в складских и индустриальных помещениях, в том числе в местах, где функционирует колесная погрузочная техника.
Loft написав:И все же я согласен, что плитка в жилой комнате некомфортно. Остаётся под сдачу ламинат, остальное из области эксклюзива... Наливной пол, паркет и и.п. ... - мы же об аренде вроде говорим здесь !?
Очень комфортно, у меня в спальне итальянская плитка под дубовый паркет, выглядит изумительно, 10 лет, а на вид как новая, все гости думают, что это дорогой паркет. Но для аренды согласен, слишком дороговато.