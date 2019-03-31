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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1581158215831584

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:29

  rjkz написав:
  investorkiev написав:Посдавал пару хат на правом берегу, возле метро, новострой, 2 месяца назад и укатил в отпуск.
Скоро возвращаюсь - смотрю а цены по дому уже на +15+20% выше.

Вопрос: что делать, повышать через 2 месяца, наплевать на принципы или не поднимать до следущей осени?

Времени на решение вопроса не много, при первых холодах улетаю на зимовку в Азию...


В Таиланд? :lol:

В том числе, планирую посетить несколько стран, чтобы не приелось.

Но вы не ответили, что мне делать..

У кого такие ситуации были?
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:40

  rjkz написав:
  airmax78 написав:А я бы всю квартиру застелил бы вот этим и не парился:
https://www.youtube.com/watch?v=3vGg0HRi5rU


Есть еще совсем нечастая у нас разновидность - кварцвиниловая плитка.

Luxury Vinyl Tiles - это она и есть. Это ее аутентичное название. Как кварцвиниловую ее знают только на просторах СНГ.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:44

  Мизантрóп написав:
  investorkiev написав:повышать через 2 месяца, наплевать на принципы
действовать решительно

Знизивши поточну ціну на 15-20%. Благодійність нині є модною акцією.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:53

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:А я бы всю квартиру застелил бы вот этим и не парился:
https://www.youtube.com/watch?v=3vGg0HRi5rU


Есть еще совсем нечастая у нас разновидность - кварцвиниловая плитка.

Luxury Vinyl Tiles - это она и есть. Это ее аутентичное название. Как кварцвиниловую ее знают только на просторах СНГ.


Я только начало глянул, дальше не стал. Кварцвиниловая имеет назначение на помещения с экстремальной нагрузкой, это отдельная разновидность ПВХ, Практически не сгибается - ломается. Применяется в том числе в складских и индустриальных помещениях, в том числе в местах, где функционирует колесная погрузочная техника.

Something sort of this
https://www.upofloor.com/en-US/upofloor-quartz
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 23:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

И все же я согласен, что плитка в жилой комнате некомфортно. Остаётся под сдачу ламинат, остальное из области эксклюзива... Наливной пол, паркет и и.п. ... - мы же об аренде вроде говорим здесь !?
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 23:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Loft написав:И все же я согласен, что плитка в жилой комнате некомфортно. Остаётся под сдачу ламинат, остальное из области эксклюзива... Наливной пол, паркет и и.п. ... - мы же об аренде вроде говорим здесь !?


Очень комфортно, у меня в спальне итальянская плитка под дубовый паркет, выглядит изумительно, 10 лет, а на вид как новая, все гости думают, что это дорогой паркет.
Но для аренды согласен, слишком дороговато.
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