Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть еще совсем нечастая у нас разновидность - кварцвиниловая плитка.
Luxury Vinyl Tiles - это она и есть. Это ее аутентичное название. Как кварцвиниловую ее знают только на просторах СНГ.
Я только начало глянул, дальше не стал. Кварцвиниловая имеет назначение на помещения с экстремальной нагрузкой, это отдельная разновидность ПВХ, Практически не сгибается - ломается. Применяется в том числе в складских и индустриальных помещениях, в том числе в местах, где функционирует колесная погрузочная техника.
Loft написав:И все же я согласен, что плитка в жилой комнате некомфортно. Остаётся под сдачу ламинат, остальное из области эксклюзива... Наливной пол, паркет и и.п. ... - мы же об аренде вроде говорим здесь !?
Очень комфортно, у меня в спальне итальянская плитка под дубовый паркет, выглядит изумительно, 10 лет, а на вид как новая, все гости думают, что это дорогой паркет. Но для аренды согласен, слишком дороговато.
Loft написав:И все же я согласен, что плитка в жилой комнате некомфортно. Остаётся под сдачу ламинат, остальное из области эксклюзива... Наливной пол, паркет и и.п. ... - мы же об аренде вроде говорим здесь !?
Да, об аренде. И если сейчас насчет паркета я однозначно соглашусь, то с остальным есть два подхода к вопросу: 1. Поступить экономно и постелить ламинат с тем, чтобы в какой-то момент его перестелить или заменить на другой тип покрытия (что может быть проблематичным ввиду необходимости увязки толщины "пирога" к местным реалиям, таких как двери, пороги, переходы и тп. не говоря уже о совершенно разных требованиях к основанию для разных типов напольных покрытий) 2. Поступить неэкономно, но так, чтобы к этому вопросу не возвращаться долгие годы. Это даст экономический эффект, в более отдаленной перспективе.
ЗЫ: Кстати, как писал(а) Трайбека что надо "бить себя по рукам" покупая все что дороже самого дешевого. Разное бывает. ВОт заказал в комфи варочную поверхность, но Розетка прислала промокод, по которому лучшая поверхность получается гривен на 300 дороже и на день быстрее. Причем там акционная цена, а потом еще и промокод суммарно получается около 20% скидки. Какую брать?
Loft написав:И все же я согласен, что плитка в жилой комнате некомфортно. Остаётся под сдачу ламинат, остальное из области эксклюзива... Наливной пол, паркет и и.п. ... - мы же об аренде вроде говорим здесь !?
Очень комфортно, у меня в спальне итальянская плитка под дубовый паркет, выглядит изумительно, 10 лет, а на вид как новая, все гости думают, что это дорогой паркет. Но для аренды согласен, слишком дороговато.
У меня (не в аренде) финская дубовая паркетная доска. 14 лет. На клее, что позволяет перешлифовать и вскрыть лаком заново 3-4 раза. Мне норм, но для аренды - мода прошла. Поэтому "для себя" и "для аренды" - две абсолютно большие разницы как говорят у Вас в Адессе. Для себя качественно и вне времени, а для аренды - вандаллоустойчиво и броско (но не перейти границу, скатившись в вульгарность). Гости - народ неискушенный, когда-то жил в квартире с бытовым ПВХ "под дуб" - народ думал что это паркет.
... тут десь вже писали.... - Коростеньський ламінат - нормальний, чи "Ге"?
п. с. ... так, для орендарів плитку беремо саму дешеву по акції!..... - але, справді, чи ЗРУЧНО буде їм, чи не будуть крутити носом, що холодно ходити в спальні по плитці? - може через це - зразу з порога багато бажаючих заселитись - відпаде?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4