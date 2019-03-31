Додано: Чет 22 сер, 2019 01:01

Loft написав: И все же я согласен, что плитка в жилой комнате некомфортно. Остаётся под сдачу ламинат, остальное из области эксклюзива... Наливной пол, паркет и и.п. ... - мы же об аренде вроде говорим здесь !? И все же я согласен, что плитка в жилой комнате некомфортно. Остаётся под сдачу ламинат, остальное из области эксклюзива... Наливной пол, паркет и и.п. ... - мы же об аренде вроде говорим здесь !?

Да, об аренде. И если сейчас насчет паркета я однозначно соглашусь, то с остальным есть два подхода к вопросу:1. Поступить экономно и постелить ламинат с тем, чтобы в какой-то момент его перестелить или заменить на другой тип покрытия (что может быть проблематичным ввиду необходимости увязки толщины "пирога" к местным реалиям, таких как двери, пороги, переходы и тп. не говоря уже о совершенно разных требованиях к основанию для разных типов напольных покрытий)2. Поступить неэкономно, но так, чтобы к этому вопросу не возвращаться долгие годы. Это даст экономический эффект, в более отдаленной перспективе.ЗЫ: Кстати, как писал(а) Трайбека что надо "бить себя по рукам" покупая все что дороже самого дешевого. Разное бывает. ВОт заказал в комфи варочную поверхность, но Розетка прислала промокод, по которому лучшая поверхность получается гривен на 300 дороже и на день быстрее. Причем там акционная цена, а потом еще и промокод суммарно получается около 20% скидки. Какую брать?