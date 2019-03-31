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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:46
rjkz написав:
ВОт заказал в комфи варочную поверхность, но Розетка прислала промокод, по которому лучшая поверхность получается гривен на 300 дороже и на день быстрее. Причем там акционная цена, а потом еще и промокод суммарно получается около 20% скидки. Какую брать?
Торговые марки можете озвучить ?
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Vadim V
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:30
sequence написав: Долярчик написав:
... тут десь вже писали.... - Коростеньський ламінат - нормальний, чи "Ге"?
..
не советую. Самое худшее, что есть на рынке. Эмиссия формальдегида выше любых граничных концентраций.
... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...
- чи довше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:30
Vadim V написав: rjkz написав:
ВОт заказал в комфи варочную поверхность, но Розетка прислала промокод, по которому лучшая поверхность получается гривен на 300 дороже и на день быстрее. Причем там акционная цена, а потом еще и промокод суммарно получается около 20% скидки. Какую брать?
Торговые марки можете озвучить ?
Вентолюкс и та и та, но на одной механическое управление, а на второй сенсорное. Не имею ничего против механики, может она даже надежнее, но торчащие из плоскости столешницы рога не очень эстетичны и рано или поздно там набьется жира и грязи.
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rjkz
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