RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1582158315841585

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:46

  rjkz написав: ВОт заказал в комфи варочную поверхность, но Розетка прислала промокод, по которому лучшая поверхность получается гривен на 300 дороже и на день быстрее. Причем там акционная цена, а потом еще и промокод суммарно получается около 20% скидки. Какую брать?

Торговые марки можете озвучить ?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1858
З нами з: 23.05.14
Подякував: 445 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:30

  sequence написав:
  Долярчик написав:... тут десь вже писали.... - Коростеньський ламінат - нормальний, чи "Ге"? :)
..

не советую. Самое худшее, что есть на рынке. Эмиссия формальдегида выше любых граничных концентраций.

... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...
- чи довше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6778
З нами з: 19.10.15
Подякував: 457 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:30

  Vadim V написав:
  rjkz написав: ВОт заказал в комфи варочную поверхность, но Розетка прислала промокод, по которому лучшая поверхность получается гривен на 300 дороже и на день быстрее. Причем там акционная цена, а потом еще и промокод суммарно получается около 20% скидки. Какую брать?

Торговые марки можете озвучить ?


Вентолюкс и та и та, но на одной механическое управление, а на второй сенсорное. Не имею ничего против механики, может она даже надежнее, но торчащие из плоскости столешницы рога не очень эстетичны и рано или поздно там набьется жира и грязи.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9983
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4301 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1582158315841585
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1536, 1537, 1538
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
15375 1226370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 10:29
_Mykola_
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 850
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182747
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
IBAN в Украине (83)
22.08.2019 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.