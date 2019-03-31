Додано: Чет 22 сер, 2019 10:45

Долярчик написав: sequence написав: Долярчик написав: ... тут десь вже писали.... - Коростеньський ламінат - нормальний, чи "Ге"?

.. ... тут десь вже писали.... - Коростеньський ламінат - нормальний, чи "Ге"?..

не советую. Самое худшее, что есть на рынке. Эмиссия формальдегида выше любых граничных концентраций. не советую. Самое худшее, что есть на рынке. Эмиссия формальдегида выше любых граничных концентраций.

... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...

- чи довше? ... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...- чи довше?

Ламинат - это смесь отходов бумажного производства (иногда макулатуры, иногда рисовой бумаги и пр) и вяжущей смолы (формальдегидсодержащей) с нанесением поверху пленки с рисунком и защищенной смолой-же (эти смолы бывают разные, с разной степенью вреда и эмиссии). Пока формальдегид не имеет контакта с воздухом - ничего не происходит, но как только этот контакт есть - начинается активная эмиссия канцерогена - фенола. Поэтому некоторые производители оставляют открытыми только замки, которые при сборке плотно прилегают друг к другу. А у некоторых открыты не только замки, но и нижняя сторона. Эмиссия фенола происходит все время контакта фенолформальдегида с воздухом, только несколько снижается интенсивность. Как-то в свежесделанной квартире с ламинатом (причем немецким) хозяйка вызвала СЭС для замера уровня фенола в воздухе - превышение ПДК в 40 раз! Я не утверждаю, что только ламината это "заслуга", но ламинат имеет наибольшую поверхность испарения. Также к этого типа источникам относится мебель из ДСП, ДВП, МДФ и тп, с открытыми участками или поверхностями (неламинированными или некромкованными).