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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1583158415851586>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:46

  rjkz написав: ВОт заказал в комфи варочную поверхность, но Розетка прислала промокод, по которому лучшая поверхность получается гривен на 300 дороже и на день быстрее. Причем там акционная цена, а потом еще и промокод суммарно получается около 20% скидки. Какую брать?

Торговые марки можете озвучить ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:30

  sequence написав:
  Долярчик написав:... тут десь вже писали.... - Коростеньський ламінат - нормальний, чи "Ге"? :)
..

не советую. Самое худшее, что есть на рынке. Эмиссия формальдегида выше любых граничных концентраций.

... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...
- чи довше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:30

  Vadim V написав:
  rjkz написав: ВОт заказал в комфи варочную поверхность, но Розетка прислала промокод, по которому лучшая поверхность получается гривен на 300 дороже и на день быстрее. Причем там акционная цена, а потом еще и промокод суммарно получается около 20% скидки. Какую брать?

Торговые марки можете озвучить ?


Вентолюкс и та и та, но на одной механическое управление, а на второй сенсорное. Не имею ничего против механики, может она даже надежнее, но торчащие из плоскости столешницы рога не очень эстетичны и рано или поздно там набьется жира и грязи.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:40

  Долярчик написав:..
... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...
- чи довше?

даже быстрее, месяц-два. Это если воздух помещения обновляется полностью раз в час.
В жаркое время года эмиссия растет в геометрической прогрессии. В закрытом помещении при температуре около 27-28 С находиться невозможно - раздражает слизистую.
Если помещение не будет проветриваться, то пары конденсируются, впитываясь во все окружающее - затем долго выветривать. То же самое касается изделий, содержащих ПВХ, типа виниловых обоев.
Далее, формальдегид - это клей. Когда клей "выветривается", плашка начинает рассыпаться.
Теперь живите с этим :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:45

  Долярчик написав:
  sequence написав:
  Долярчик написав:... тут десь вже писали.... - Коростеньський ламінат - нормальний, чи "Ге"? :)
..

не советую. Самое худшее, что есть на рынке. Эмиссия формальдегида выше любых граничных концентраций.

... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...
- чи довше?


Ламинат - это смесь отходов бумажного производства (иногда макулатуры, иногда рисовой бумаги и пр) и вяжущей смолы (формальдегидсодержащей) с нанесением поверху пленки с рисунком и защищенной смолой-же (эти смолы бывают разные, с разной степенью вреда и эмиссии). Пока формальдегид не имеет контакта с воздухом - ничего не происходит, но как только этот контакт есть - начинается активная эмиссия канцерогена - фенола. Поэтому некоторые производители оставляют открытыми только замки, которые при сборке плотно прилегают друг к другу. А у некоторых открыты не только замки, но и нижняя сторона. Эмиссия фенола происходит все время контакта фенолформальдегида с воздухом, только несколько снижается интенсивность. Как-то в свежесделанной квартире с ламинатом (причем немецким) хозяйка вызвала СЭС для замера уровня фенола в воздухе - превышение ПДК в 40 раз! Я не утверждаю, что только ламината это "заслуга", но ламинат имеет наибольшую поверхность испарения. Также к этого типа источникам относится мебель из ДСП, ДВП, МДФ и тп, с открытыми участками или поверхностями (неламинированными или некромкованными).
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:49

  rjkz написав:..
Ламинат - это смесь отходов бумажного производства (иногда макулатуры, иногда рисовой бумаги и пр) и вяжущей смолы (формальдегидсодержащей) с нанесением поверху пленки с рисунком и защищенной смолой-же (эти смолы бывают разные, с разной степенью вреда и эмиссии). ..

чооо??
вы там часом не с одного источника с "Вадим В" хрень копипастите?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:04

  sequence написав:
  Долярчик написав:..
... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...
- чи довше?

даже быстрее, месяц-два. Это если воздух помещения обновляется полностью раз в час.
В жаркое время года эмиссия растет в геометрической прогрессии. В закрытом помещении при температуре около 27-28 С находиться невозможно - раздражает слизистую.
Если помещение не будет проветриваться, то пары конденсируются, впитываясь во все окружающее - затем долго выветривать. То же самое касается изделий, содержащих ПВХ, типа виниловых обоев.
Далее, формальдегид - это клей. Когда клей "выветривается", плашка начинает рассыпаться.
Теперь живите с этим :)


Виниловые обои - там немного другая история, не формальдегидная, если они качественно покрашены, то эмиссия невысока. Сам по себе винил - безвреден, вредна пластифицирующая добавка в винил, без которой он не гнется, а ломается. Диметилфталат называется.
Если интересно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D1%82

Токсичен; ПДК в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м³; имеет нейротоксическое и нефротоксическое действие; быстрый метаболизм с образованием метилового спирта.


Применение
Применяют в качестве пластификатора эфиров целлюлозы, виниловых полимеров, каучуков; компонента репеллентов для отпугивания кровососущих членистоногих (комаров, клещей).


То есть "дихлофос" :mrgreen: Еще все удивляются - куда тараканы делись. Вот туда и делись, что все живут среди дихлофоса.
Формальдегид - это смола. Есть клеи на основе смол, не обязательно формальдегидных, но есть и другие типы клеев. "Все мерседесы - немецкие автомобили, но не все немецкие автомобили - мерседесы".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:10

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Ламинат - это смесь отходов бумажного производства (иногда макулатуры, иногда рисовой бумаги и пр) и вяжущей смолы (формальдегидсодержащей) с нанесением поверху пленки с рисунком и защищенной смолой-же (эти смолы бывают разные, с разной степенью вреда и эмиссии). ..

чооо??
вы там часом не с одного источника с "Вадим В" хрень копипастите?


Не, я из своей головы это капипащу, а в голове эта хрень накапливалась 2 десятилетия профессиональной деятельности в близкой сфере. И насмотреться и наслушаться было откуда. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Общая информация без всяких гуглов про напольные покрытия ламинированные ("ламинат").
1) как правило, самые массовые производители те, что производят плиту-основу - МДФ. Нормальные заводы стараются использовать для таких изделий даже не МДФ, а ХДФ (плотность выше 800кг/м3), но это не про Коростень. То же самое касается толщины плиты - чем выше, тем лучше. Т.е. 10-12мм всегда лучше 8мм - меньше допуски на скрутку
Никаких "рисовых бумаг", древнеегипетских папирусов и "комсомольских правд" в производстве МДФ/ХДФ не используют - только первичное сырье.
2) Технологий нанесения декоративных покрытий две. Первая - ламинирование импрегнированной (пропитанной смолами) бумагой. Вторая - цифровая печать, она дороже, но на нее все массово переходят (разумеется, кроме Резалта). После ламинирования или нанесения цифровой печали, стоят девайсы, что наносят лак (от количества слоев и твердости лака зависит "класс" ламината), затем стоят приблуды УФ-отверждения лака. На последнем этапе плашки профилируются (делаеются "замки") и идут на линию упаковки
Андерстуд?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:17

  investorkiev написав:
  rjkz написав:
  investorkiev написав:Посдавал пару хат на правом берегу, возле метро, новострой, 2 месяца назад и укатил в отпуск.
Скоро возвращаюсь - смотрю а цены по дому уже на +15+20% выше.

Вопрос: что делать, повышать через 2 месяца, наплевать на принципы или не поднимать до следущей осени?

Времени на решение вопроса не много, при первых холодах улетаю на зимовку в Азию...


В Таиланд? :lol:

В том числе, планирую посетить несколько стран, чтобы не приелось.

Но вы не ответили, что мне делать..

У кого такие ситуации были?

То может быть цена хотелок на +15-20%. Ничего трогать не надо. Ну сдадите на 15-20% выше, при колебании цен вниз рискуете потерять арендаторов. А вы в это время далеко. Как итог, простой квартиры до возвращения и сдача по ещё более низкой цене, чем сдали пару месяцев назад.Не травите себе душу и наслаждайтесь жизнью. А те кому сдали пару месяцев назад будут крепко держаться за вашу квартиру и , как минимум, досидят до вашего приезда с зимовки.
dir
 
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