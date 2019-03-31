Торговые марки можете озвучить ?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 08:46
Торговые марки можете озвучить ?
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:30
... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...
- чи довше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:30
Вентолюкс и та и та, но на одной механическое управление, а на второй сенсорное. Не имею ничего против механики, может она даже надежнее, но торчащие из плоскости столешницы рога не очень эстетичны и рано или поздно там набьется жира и грязи.
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:40
даже быстрее, месяц-два. Это если воздух помещения обновляется полностью раз в час.
В жаркое время года эмиссия растет в геометрической прогрессии. В закрытом помещении при температуре около 27-28 С находиться невозможно - раздражает слизистую.
Если помещение не будет проветриваться, то пары конденсируются, впитываясь во все окружающее - затем долго выветривать. То же самое касается изделий, содержащих ПВХ, типа виниловых обоев.
Далее, формальдегид - это клей. Когда клей "выветривается", плашка начинает рассыпаться.
Теперь живите с этим
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:45
Ламинат - это смесь отходов бумажного производства (иногда макулатуры, иногда рисовой бумаги и пр) и вяжущей смолы (формальдегидсодержащей) с нанесением поверху пленки с рисунком и защищенной смолой-же (эти смолы бывают разные, с разной степенью вреда и эмиссии). Пока формальдегид не имеет контакта с воздухом - ничего не происходит, но как только этот контакт есть - начинается активная эмиссия канцерогена - фенола. Поэтому некоторые производители оставляют открытыми только замки, которые при сборке плотно прилегают друг к другу. А у некоторых открыты не только замки, но и нижняя сторона. Эмиссия фенола происходит все время контакта фенолформальдегида с воздухом, только несколько снижается интенсивность. Как-то в свежесделанной квартире с ламинатом (причем немецким) хозяйка вызвала СЭС для замера уровня фенола в воздухе - превышение ПДК в 40 раз! Я не утверждаю, что только ламината это "заслуга", но ламинат имеет наибольшую поверхность испарения. Также к этого типа источникам относится мебель из ДСП, ДВП, МДФ и тп, с открытыми участками или поверхностями (неламинированными или некромкованными).
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:49
чооо??
вы там часом не с одного источника с "Вадим В" хрень копипастите?
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:04
Виниловые обои - там немного другая история, не формальдегидная, если они качественно покрашены, то эмиссия невысока. Сам по себе винил - безвреден, вредна пластифицирующая добавка в винил, без которой он не гнется, а ломается. Диметилфталат называется.
Если интересно:
То есть "дихлофос" Еще все удивляются - куда тараканы делись. Вот туда и делись, что все живут среди дихлофоса.
Формальдегид - это смола. Есть клеи на основе смол, не обязательно формальдегидных, но есть и другие типы клеев. "Все мерседесы - немецкие автомобили, но не все немецкие автомобили - мерседесы".
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:10
Не, я из своей головы это капипащу, а в голове эта хрень накапливалась 2 десятилетия профессиональной деятельности в близкой сфере. И насмотреться и наслушаться было откуда.
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Общая информация без всяких гуглов про напольные покрытия ламинированные ("ламинат").
1) как правило, самые массовые производители те, что производят плиту-основу - МДФ. Нормальные заводы стараются использовать для таких изделий даже не МДФ, а ХДФ (плотность выше 800кг/м3), но это не про Коростень. То же самое касается толщины плиты - чем выше, тем лучше. Т.е. 10-12мм всегда лучше 8мм - меньше допуски на скрутку
Никаких "рисовых бумаг", древнеегипетских папирусов и "комсомольских правд" в производстве МДФ/ХДФ не используют - только первичное сырье.
2) Технологий нанесения декоративных покрытий две. Первая - ламинирование импрегнированной (пропитанной смолами) бумагой. Вторая - цифровая печать, она дороже, но на нее все массово переходят (разумеется, кроме Резалта). После ламинирования или нанесения цифровой печали, стоят девайсы, что наносят лак (от количества слоев и твердости лака зависит "класс" ламината), затем стоят приблуды УФ-отверждения лака. На последнем этапе плашки профилируются (делаеются "замки") и идут на линию упаковки
Андерстуд?
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:17
То может быть цена хотелок на +15-20%. Ничего трогать не надо. Ну сдадите на 15-20% выше, при колебании цен вниз рискуете потерять арендаторов. А вы в это время далеко. Как итог, простой квартиры до возвращения и сдача по ещё более низкой цене, чем сдали пару месяцев назад.Не травите себе душу и наслаждайтесь жизнью. А те кому сдали пару месяцев назад будут крепко держаться за вашу квартиру и , как минимум, досидят до вашего приезда с зимовки.
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