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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1583158415851586

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52

  rjkz написав:
  sequence написав:
  Долярчик написав:..
... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...
- чи довше?

даже быстрее, месяц-два. Это если воздух помещения обновляется полностью раз в час.
В жаркое время года эмиссия растет в геометрической прогрессии. В закрытом помещении при температуре около 27-28 С находиться невозможно - раздражает слизистую.
Если помещение не будет проветриваться, то пары конденсируются, впитываясь во все окружающее - затем долго выветривать. То же самое касается изделий, содержащих ПВХ, типа виниловых обоев.
Далее, формальдегид - это клей. Когда клей "выветривается", плашка начинает рассыпаться.
Теперь живите с этим :)


Виниловые обои - там немного другая история, не формальдегидная, если они качественно покрашены, то эмиссия невысока. Сам по себе винил - безвреден, вредна пластифицирующая добавка в винил, без которой он не гнется, а ломается. Диметилфталат называется.
Если интересно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D1%82

Токсичен; ПДК в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м³; имеет нейротоксическое и нефротоксическое действие; быстрый метаболизм с образованием метилового спирта.


Применение
Применяют в качестве пластификатора эфиров целлюлозы, виниловых полимеров, каучуков; компонента репеллентов для отпугивания кровососущих членистоногих (комаров, клещей).


То есть "дихлофос" :mrgreen: Еще все удивляются - куда тараканы делись. Вот туда и делись, что все живут среди дихлофоса.
Формальдегид - это смола. Есть клеи на основе смол, не обязательно формальдегидных, но есть и другие типы клеев. "Все мерседесы - немецкие автомобили, но не все немецкие автомобили - мерседесы".

Який жах! Піду втоплюсь у річці глибокій! Аби не жити серед формальдегід них випаровувань!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:11

  rjkz написав:..
Не, я из своей головы это капипащу, а в голове эта хрень накапливалась 2 десятилетия профессиональной деятельности в близкой сфере. И насмотреться и наслушаться было откуда. :mrgreen:

не буду еще и с вами меряться палками, скажу только что деревообработкой я живу и все вышесказанное видел воочию на многих заводах-производителях, и все ваши и прочих цитаты с педивикии меня приводят в дикий ужас. Там, как правило, описываются технологии 20 века.
На один из заводов в Сморгони еду на след. неделе.
по обоям да - не специалист. Но знаю что при температурах свыше 30 С, ПВХ начинает выделять соединения хлора, что э-э-э, несколько неприятно.
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