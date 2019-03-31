Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Долярчик написав:.. ... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року... - чи довше?
даже быстрее, месяц-два. Это если воздух помещения обновляется полностью раз в час. В жаркое время года эмиссия растет в геометрической прогрессии. В закрытом помещении при температуре около 27-28 С находиться невозможно - раздражает слизистую. Если помещение не будет проветриваться, то пары конденсируются, впитываясь во все окружающее - затем долго выветривать. То же самое касается изделий, содержащих ПВХ, типа виниловых обоев. Далее, формальдегид - это клей. Когда клей "выветривается", плашка начинает рассыпаться. Теперь живите с этим
Виниловые обои - там немного другая история, не формальдегидная, если они качественно покрашены, то эмиссия невысока. Сам по себе винил - безвреден, вредна пластифицирующая добавка в винил, без которой он не гнется, а ломается. Диметилфталат называется. Если интересно: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D1%82
Токсичен; ПДК в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м³; имеет нейротоксическое и нефротоксическое действие; быстрый метаболизм с образованием метилового спирта.
Применение Применяют в качестве пластификатора эфиров целлюлозы, виниловых полимеров, каучуков; компонента репеллентов для отпугивания кровососущих членистоногих (комаров, клещей).
То есть "дихлофос" Еще все удивляются - куда тараканы делись. Вот туда и делись, что все живут среди дихлофоса. Формальдегид - это смола. Есть клеи на основе смол, не обязательно формальдегидных, но есть и другие типы клеев. "Все мерседесы - немецкие автомобили, но не все немецкие автомобили - мерседесы".
Який жах! Піду втоплюсь у річці глибокій! Аби не жити серед формальдегід них випаровувань!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав:.. Не, я из своей головы это капипащу, а в голове эта хрень накапливалась 2 десятилетия профессиональной деятельности в близкой сфере. И насмотреться и наслушаться было откуда.
не буду еще и с вами меряться палками, скажу только что деревообработкой я живу и все вышесказанное видел воочию на многих заводах-производителях, и все ваши и прочих цитаты с педивикии меня приводят в дикий ужас. Там, как правило, описываются технологии 20 века. На один из заводов в Сморгони еду на след. неделе. по обоям да - не специалист. Но знаю что при температурах свыше 30 С, ПВХ начинает выделять соединения хлора, что э-э-э, несколько неприятно.