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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1583158415851586

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52

  rjkz написав:
  sequence написав:
  Долярчик написав:..
... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року...
- чи довше?

даже быстрее, месяц-два. Это если воздух помещения обновляется полностью раз в час.
В жаркое время года эмиссия растет в геометрической прогрессии. В закрытом помещении при температуре около 27-28 С находиться невозможно - раздражает слизистую.
Если помещение не будет проветриваться, то пары конденсируются, впитываясь во все окружающее - затем долго выветривать. То же самое касается изделий, содержащих ПВХ, типа виниловых обоев.
Далее, формальдегид - это клей. Когда клей "выветривается", плашка начинает рассыпаться.
Теперь живите с этим :)


Виниловые обои - там немного другая история, не формальдегидная, если они качественно покрашены, то эмиссия невысока. Сам по себе винил - безвреден, вредна пластифицирующая добавка в винил, без которой он не гнется, а ломается. Диметилфталат называется.
Если интересно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D1%82

Токсичен; ПДК в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м³; имеет нейротоксическое и нефротоксическое действие; быстрый метаболизм с образованием метилового спирта.


Применение
Применяют в качестве пластификатора эфиров целлюлозы, виниловых полимеров, каучуков; компонента репеллентов для отпугивания кровососущих членистоногих (комаров, клещей).


То есть "дихлофос" :mrgreen: Еще все удивляются - куда тараканы делись. Вот туда и делись, что все живут среди дихлофоса.
Формальдегид - это смола. Есть клеи на основе смол, не обязательно формальдегидных, но есть и другие типы клеев. "Все мерседесы - немецкие автомобили, но не все немецкие автомобили - мерседесы".

Який жах! Піду втоплюсь у річці глибокій! Аби не жити серед формальдегід них випаровувань!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:11

  rjkz написав:..
Не, я из своей головы это капипащу, а в голове эта хрень накапливалась 2 десятилетия профессиональной деятельности в близкой сфере. И насмотреться и наслушаться было откуда. :mrgreen:

не буду еще и с вами меряться палками, скажу только что деревообработкой я живу и все вышесказанное видел воочию на многих заводах-производителях, и все ваши и прочих цитаты с педивикии меня приводят в дикий ужас. Там, как правило, описываются технологии 20 века.
На один из заводов в Сморгони еду на след. неделе.
по обоям да - не специалист. Но знаю что при температурах свыше 30 С, ПВХ начинает выделять соединения хлора, что э-э-э, несколько неприятно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Вентолюкс

Я бы такое не покупал , тем более для аренды...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  sequence написав:Никаких "рисовых бумаг", древнеегипетских папирусов и "комсомольских правд" в производстве МДФ/ХДФ не используют - только первичное сырье.
Что именно?
п.с. В том году самостоятельно укладывал ламинат , производитель Kaindl ,очень крепкий но труха при подрезке напоминает гофрокартонную пыль...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:56

  Vadim V написав:
  sequence написав:Никаких "рисовых бумаг", древнеегипетских папирусов и "комсомольских правд" в производстве МДФ/ХДФ не используют - только первичное сырье.
Что именно?
п.с. В том году самостоятельно укладывал ламинат , производитель Kaindl ,очень крепкий но труха при подрезке напоминает гофрокартонную пыль...

Доля вторсырья на каждом заводе ДСП регулируется, в том числе в связи с особенностями местного законодательства.
Скажем, если в Зальцбурге (Кайндл) на местном уровне есть закон о льготах при использовании вторсырья, то завод будет этим в меру заниматься - это деньги. Для этого закупается сложная и дорогая сортировочная линия, отделяющая металл, пластик и прочий мусор. В западной Европе многие деревообработчики используют до 10-15% вторсырья в производстве ДСП из-за налоговых льгот и дефицита ликвидного дерева.
Под вторсырьем подразумевается вторичная переработка того же ДСП, МДФ, всякие деревянные дверные/оконные рамы, остатки деревянных домов и прочее. Заводы-производители не любят работать с подобным гомном, в силу инородных вкраплений в готовом продукте, что приводят к рекламациям и возвратам.
При производстве МДФ/ХДФ вторсырье не используется. У меня дома также кандловский ламинат - также сам монтировал. Основа ХДФ хорошей плотности, норм. Любая тонкая и плотная ХДФ будет резаться с большими выбросами пыли. Поменяйте пилку на лобзике и увеличьте обороты - будет меньше срача
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... ще й напевно, "рідкі цв'яхи" на каучуковій основі шкідливі :oops:
....треба було гаратати в обналічку справжні цв'яхи!-а не вимахуватись... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:08

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Не, я из своей головы это капипащу, а в голове эта хрень накапливалась 2 десятилетия профессиональной деятельности в близкой сфере. И насмотреться и наслушаться было откуда. :mrgreen:

не буду еще и с вами меряться палками, скажу только что деревообработкой я живу и все вышесказанное видел воочию на многих заводах-производителях, и все ваши и прочих цитаты с педивикии меня приводят в дикий ужас. Там, как правило, описываются технологии 20 века.
На один из заводов в Сморгони еду на след. неделе.
по обоям да - не специалист. Но знаю что при температурах свыше 30 С, ПВХ начинает выделять соединения хлора, что э-э-э, несколько неприятно.

Полівінілхлорид (ПВХ) завжди виділяє хлороводень. Не хлор))) чим вища температура - тим вища швидкість емісії. ПВХ - теж не подарунок для житлових приміщень.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:12

  sequence написав:
  Vadim V написав:
  sequence написав:Никаких "рисовых бумаг", древнеегипетских папирусов и "комсомольских правд" в производстве МДФ/ХДФ не используют - только первичное сырье.
Что именно?
п.с. В том году самостоятельно укладывал ламинат , производитель Kaindl ,очень крепкий но труха при подрезке напоминает гофрокартонную пыль...


При производстве МДФ/ХДФ вторсырье не используется. У меня дома также кандловский ламинат - также сам монтировал. Основа ХДФ хорошей плотности, норм. Любая тонкая и плотная ХДФ будет резаться с большими выбросами пыли. Поменяйте пилку на лобзике и увеличьте обороты - будет меньше срача

А я для квартирантов старался :oops: . Пилочки Бош для чистого реза(2 шт. на 35 м.кв.) и лобзик синий Бош без регулировки оборотов.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:20

  Vadim V написав:..
А я для квартирантов старался :oops: . ..

Что-то на вас плохо действуют уговоры Трибеки брать все самое дешевое.
Кайндл мне со скидкой 50% (как для своих), помню, где-то в 10 евро/м2 обошелся. Это же 2 квадрата Коростеня! :)
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