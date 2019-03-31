Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:.. ... в інеті пише, що та хрінь випаровується до пів року... - чи довше?
даже быстрее, месяц-два. Это если воздух помещения обновляется полностью раз в час. В жаркое время года эмиссия растет в геометрической прогрессии. В закрытом помещении при температуре около 27-28 С находиться невозможно - раздражает слизистую. Если помещение не будет проветриваться, то пары конденсируются, впитываясь во все окружающее - затем долго выветривать. То же самое касается изделий, содержащих ПВХ, типа виниловых обоев. Далее, формальдегид - это клей. Когда клей "выветривается", плашка начинает рассыпаться. Теперь живите с этим
Виниловые обои - там немного другая история, не формальдегидная, если они качественно покрашены, то эмиссия невысока. Сам по себе винил - безвреден, вредна пластифицирующая добавка в винил, без которой он не гнется, а ломается. Диметилфталат называется. Если интересно: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D1%82
Токсичен; ПДК в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м³; имеет нейротоксическое и нефротоксическое действие; быстрый метаболизм с образованием метилового спирта.
Применение Применяют в качестве пластификатора эфиров целлюлозы, виниловых полимеров, каучуков; компонента репеллентов для отпугивания кровососущих членистоногих (комаров, клещей).
То есть "дихлофос" Еще все удивляются - куда тараканы делись. Вот туда и делись, что все живут среди дихлофоса. Формальдегид - это смола. Есть клеи на основе смол, не обязательно формальдегидных, но есть и другие типы клеев. "Все мерседесы - немецкие автомобили, но не все немецкие автомобили - мерседесы".
Який жах! Піду втоплюсь у річці глибокій! Аби не жити серед формальдегід них випаровувань!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав:.. Не, я из своей головы это капипащу, а в голове эта хрень накапливалась 2 десятилетия профессиональной деятельности в близкой сфере. И насмотреться и наслушаться было откуда.
не буду еще и с вами меряться палками, скажу только что деревообработкой я живу и все вышесказанное видел воочию на многих заводах-производителях, и все ваши и прочих цитаты с педивикии меня приводят в дикий ужас. Там, как правило, описываются технологии 20 века. На один из заводов в Сморгони еду на след. неделе. по обоям да - не специалист. Но знаю что при температурах свыше 30 С, ПВХ начинает выделять соединения хлора, что э-э-э, несколько неприятно.
sequence написав:Никаких "рисовых бумаг", древнеегипетских папирусов и "комсомольских правд" в производстве МДФ/ХДФ не используют - только первичное сырье.
Что именно? п.с. В том году самостоятельно укладывал ламинат , производитель Kaindl ,очень крепкий но труха при подрезке напоминает гофрокартонную пыль...
Доля вторсырья на каждом заводе ДСП регулируется, в том числе в связи с особенностями местного законодательства. Скажем, если в Зальцбурге (Кайндл) на местном уровне есть закон о льготах при использовании вторсырья, то завод будет этим в меру заниматься - это деньги. Для этого закупается сложная и дорогая сортировочная линия, отделяющая металл, пластик и прочий мусор. В западной Европе многие деревообработчики используют до 10-15% вторсырья в производстве ДСП из-за налоговых льгот и дефицита ликвидного дерева. Под вторсырьем подразумевается вторичная переработка того же ДСП, МДФ, всякие деревянные дверные/оконные рамы, остатки деревянных домов и прочее. Заводы-производители не любят работать с подобным гомном, в силу инородных вкраплений в готовом продукте, что приводят к рекламациям и возвратам. При производстве МДФ/ХДФ вторсырье не используется. У меня дома также кандловский ламинат - также сам монтировал. Основа ХДФ хорошей плотности, норм. Любая тонкая и плотная ХДФ будет резаться с большими выбросами пыли. Поменяйте пилку на лобзике и увеличьте обороты - будет меньше срача
rjkz написав:.. Не, я из своей головы это капипащу, а в голове эта хрень накапливалась 2 десятилетия профессиональной деятельности в близкой сфере. И насмотреться и наслушаться было откуда.
не буду еще и с вами меряться палками, скажу только что деревообработкой я живу и все вышесказанное видел воочию на многих заводах-производителях, и все ваши и прочих цитаты с педивикии меня приводят в дикий ужас. Там, как правило, описываются технологии 20 века. На один из заводов в Сморгони еду на след. неделе. по обоям да - не специалист. Но знаю что при температурах свыше 30 С, ПВХ начинает выделять соединения хлора, что э-э-э, несколько неприятно.
Полівінілхлорид (ПВХ) завжди виділяє хлороводень. Не хлор))) чим вища температура - тим вища швидкість емісії. ПВХ - теж не подарунок для житлових приміщень.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
sequence написав:Никаких "рисовых бумаг", древнеегипетских папирусов и "комсомольских правд" в производстве МДФ/ХДФ не используют - только первичное сырье.
Что именно? п.с. В том году самостоятельно укладывал ламинат , производитель Kaindl ,очень крепкий но труха при подрезке напоминает гофрокартонную пыль...
При производстве МДФ/ХДФ вторсырье не используется. У меня дома также кандловский ламинат - также сам монтировал. Основа ХДФ хорошей плотности, норм. Любая тонкая и плотная ХДФ будет резаться с большими выбросами пыли. Поменяйте пилку на лобзике и увеличьте обороты - будет меньше срача
А я для квартирантов старался . Пилочки Бош для чистого реза(2 шт. на 35 м.кв.) и лобзик синий Бош без регулировки оборотов.