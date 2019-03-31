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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:23
investorkiev написав:
Я так и не уяснил, чем плох Коростень в квартиру под аренду
вово! Идеал! после каждого второго арендатора лучше, правда, поменять, но ниче - зато повод "асвэжыть рэмонт"
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