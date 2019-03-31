RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1584158515861587

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:23

  investorkiev написав:Я так и не уяснил, чем плох Коростень в квартиру под аренду

вово! Идеал! после каждого второго арендатора лучше, правда, поменять, но ниче - зато повод "асвэжыть рэмонт"
sequence
 
Повідомлень: 2790
З нами з: 29.12.15
Подякував: 328 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:53

  rjkz написав:ЗЫ: Кстати, как писал(а) Трайбека что надо "бить себя по рукам" покупая все что дороже самого дешевого. Разное бывает. ВОт заказал в комфи варочную поверхность, но Розетка прислала промокод, по которому лучшая поверхность получается гривен на 300 дороже и на день быстрее. Причем там акционная цена, а потом еще и промокод суммарно получается около 20% скидки. Какую брать?

Стекло от SCHOTT CERAN акционно-бюджетном барахле вряд ли будет стоять.
Потому советую использовать ту, которая с большей вероятностью будет доступна к покупке через несколько лет (если повезет). Это чтобы не заниматься переврезкой.
eurokera чуть получше китайского каленого стекла.
В связи с вышеописанным, поверхность с SCHOTT CERAN это единственный товар который смотрю в "БУ техника из Германии". Бывают в меру поцарапанные выставочные образцы попадаются.
UA
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 19.07.08
Подякував: 478 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:57

  UA написав:.. поверхность с SCHOTT CERAN это единственный товар который смотрю ..
а что это за чудо-стекло? Любопытно, бо у меня дома такое стоит, за полтора года довольно сильно поцарапанное
sequence
 
Повідомлень: 2790
З нами з: 29.12.15
Подякував: 328 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:59

  Vadim V написав:А я для квартирантов старался :oops: . Пилочки Бош для чистого реза(2 шт. на 35 м.кв.) и лобзик синий Бош без регулировки оборотов.

Какие синие пилочки Бош?
По заветам Трайбеки, такие работы провороваться исключительно ржавой бензопилой "Дружба".
Ибо бюджет!
UA
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 19.07.08
Подякував: 478 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:01

  sequence написав:
  UA написав:.. поверхность с SCHOTT CERAN это единственный товар который смотрю ..
а что это за чудо-стекло? Любопытно, бо у меня дома такое стоит, за полтора года довольно сильно поцарапанное

Это вы другие не пробовали :mrgreen:
Стеклокерамика в аренду это полная глупость. Арендаторы сели на шею и свесили ноги.
UA
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 19.07.08
Подякував: 478 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:04

  investorkiev написав:Я так и не уяснил, чем плох Коростень в квартиру под аренду

Растворяеться при попытке качественно помыть пол
UA
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 19.07.08
Подякував: 478 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:27

  UA написав:
  investorkiev написав:Я так и не уяснил, чем плох Коростень в квартиру под аренду

Растворяеться при попытке качественно помыть пол

Щось Ви перепутали.
Коростенський ламінат для своєї ціни - досить таки якісний продукт т. А заливати водою його не варто.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20359
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... та, будь-який ламінат (всі знають) протирається вологою ганчіркою/шваброю, але в жодному разі його сильно не мочити і не лити щось на нього!!!
.... ну і бажано, щоб щось важке на нього не падало..... типу гантелі :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6782
З нами з: 19.10.15
Подякував: 457 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1584158515861587
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1539, 1540, 1541
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
15402 1229422
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 18:07
zzzzzz
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 855
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182768
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.