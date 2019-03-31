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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:23
investorkiev написав:
Я так и не уяснил, чем плох Коростень в квартиру под аренду
вово! Идеал! после каждого второго арендатора лучше, правда, поменять, но ниче - зато повод "асвэжыть рэмонт"
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:53
rjkz написав:
ЗЫ: Кстати, как писал(а) Трайбека что надо "бить себя по рукам" покупая все что дороже самого дешевого. Разное бывает. ВОт заказал в комфи варочную поверхность, но Розетка прислала промокод, по которому лучшая поверхность получается гривен на 300 дороже и на день быстрее. Причем там акционная цена, а потом еще и промокод суммарно получается около 20% скидки. Какую брать?
Стекло от SCHOTT CERAN акционно-бюджетном барахле вряд ли будет стоять.
Потому советую использовать ту, которая с большей вероятностью будет доступна к покупке через несколько лет (если повезет). Это чтобы не заниматься переврезкой.
eurokera чуть получше китайского каленого стекла.
В связи с вышеописанным, поверхность с SCHOTT CERAN это единственный товар который смотрю в "БУ техника из Германии". Бывают в меру поцарапанные выставочные образцы попадаются.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:57
UA написав:
.. поверхность с SCHOTT CERAN это единственный товар который смотрю ..
а что это за чудо-стекло? Любопытно, бо у меня дома такое стоит, за полтора года довольно сильно поцарапанное
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:59
Vadim V написав:
А я для квартирантов старался
. Пилочки Бош для чистого реза(2 шт. на 35 м.кв.) и лобзик синий Бош без регулировки оборотов.
Какие синие пилочки Бош?
По заветам Трайбеки, такие работы провороваться исключительно ржавой бензопилой "Дружба".
Ибо бюджет!
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Додано: Чет 22 сер, 2019 17:01
sequence написав: UA написав:
.. поверхность с SCHOTT CERAN это единственный товар который смотрю ..
а что это за чудо-стекло? Любопытно, бо у меня дома такое стоит, за полтора года довольно сильно поцарапанное
Это вы другие не пробовали
Стеклокерамика в аренду это полная глупость. Арендаторы сели на шею и свесили ноги.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 17:04
investorkiev написав:
Я так и не уяснил, чем плох Коростень в квартиру под аренду
Растворяеться при попытке качественно помыть пол
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Додано: Чет 22 сер, 2019 17:27
UA написав: investorkiev написав:
Я так и не уяснил, чем плох Коростень в квартиру под аренду
Растворяеться при попытке качественно помыть пол
Щось Ви перепутали.
Коростенський ламінат для своєї ціни - досить таки якісний продукт т. А заливати водою його не варто.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 22 сер, 2019 17:47
... та, будь-який ламінат (всі знають) протирається вологою ганчіркою/шваброю, але в жодному разі його сильно не мочити і не лити щось на нього!!!
.... ну і бажано, щоб щось важке на нього не падало..... типу гантелі
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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