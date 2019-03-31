вово! Идеал! после каждого второго арендатора лучше, правда, поменять, но ниче - зато повод "асвэжыть рэмонт"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:23
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:53
Стекло от SCHOTT CERAN акционно-бюджетном барахле вряд ли будет стоять.
Потому советую использовать ту, которая с большей вероятностью будет доступна к покупке через несколько лет (если повезет). Это чтобы не заниматься переврезкой.
eurokera чуть получше китайского каленого стекла.
В связи с вышеописанным, поверхность с SCHOTT CERAN это единственный товар который смотрю в "БУ техника из Германии". Бывают в меру поцарапанные выставочные образцы попадаются.
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:57
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:59
Додано: Чет 22 сер, 2019 17:01
Это вы другие не пробовали
Стеклокерамика в аренду это полная глупость. Арендаторы сели на шею и свесили ноги.
Додано: Чет 22 сер, 2019 17:04
Додано: Чет 22 сер, 2019 17:27
Щось Ви перепутали.
Коростенський ламінат для своєї ціни - досить таки якісний продукт т. А заливати водою його не варто.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 22 сер, 2019 17:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... та, будь-який ламінат (всі знають) протирається вологою ганчіркою/шваброю, але в жодному разі його сильно не мочити і не лити щось на нього!!!
.... ну і бажано, щоб щось важке на нього не падало..... типу гантелі
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
какое решение порекомендует лендлорд-ГУРУ?
"блины"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:36
Честно говоря, я бы задумалась о двухконфорочной индукционной, ее можно взять в пределах 3-4 тыс. Если ЦА - 1-2 человека без детей, 2 конфорок вполне достаточно. И, кстати, такую плиту вообще не обязательно врезать.
P.S. Себе взяла одноконфорочную, мне вполне достаточно. Тем более, что я прекрасно без плиты 3 года жила. И купила вообще по смешной причине: мультиварка не справлялась с одним единственным блюдом - драниками, а я их очень люблю. Удобство индукции оценила - реально круче всяких там газовых и электро.
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