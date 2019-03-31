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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:46
Natt написав:Честно говоря, я бы задумалась о двухконфорочной индукционной, ее можно взять в пределах 3-4 тыс. Если ЦА - 1-2 человека без детей, 2 конфорок вполне достаточно. И, кстати, такую плиту вообще не обязательно врезать.
P.S. Себе взяла одноконфорочную, мне вполне достаточно. Тем более, что я прекрасно без плиты 3 года жила. И купила вообще по смешной причине: мультиварка не справлялась с одним единственным блюдом - драниками, а я их очень люблю. Удобство индукции оценила - реально круче всяких там газовых и электро.
Собираюсь обновить плиту, а чем индукция лучше? Вроде там специальная посуда должна быть, или ошибаюсь?
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freeze
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Додано: Чет 22 сер, 2019 20:55
freeze написав:
Natt написав:Честно говоря, я бы задумалась о двухконфорочной индукционной, ее можно взять в пределах 3-4 тыс. Если ЦА - 1-2 человека без детей, 2 конфорок вполне достаточно. И, кстати, такую плиту вообще не обязательно врезать.
P.S. Себе взяла одноконфорочную, мне вполне достаточно. Тем более, что я прекрасно без плиты 3 года жила. И купила вообще по смешной причине: мультиварка не справлялась с одним единственным блюдом - драниками, а я их очень люблю. Удобство индукции оценила - реально круче всяких там газовых и электро.
Собираюсь обновить плиту, а чем индукция лучше? Вроде там специальная посуда должна быть, или ошибаюсь?
В Гермашке только индукция. Тоже оценил плюсы.
Не греется посуда. Сразу жариться, вариться, закипается.
Экономия не детская на э.э.
Посуда индукционная используется, но по моему вся новая такая.
Во всяком случае найти не проблема абсолютно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:10
freeze
, все готовится гораздо быстрее, реально! Легко регулировать мощность. При самой большой мощности вода вскипает чуть ли не быстрее, чем в электрочайнике. Сама плита не греется. Легко чистить - протерла и все. Без стоящей на ней правильной посуды тупо не работает. Снял посуду - сама отключилась. Можно врезать, можно оставить как настольную, что я и сделала, поскольку у меня еще несколько приборов для готовки, которые я под вытяжку передвигаю.
По посуде - у меня не подошли некоторые кастрюли и две сковородки. Так что одну сковородку (для драников
) пришлось докупить. Проверить, подходит имеющаяся посуда для индукции или нет, очень легко - магнитом с холодильника. Если дно магнитится - подойдет. И сейчас есть специальный значок на дне посуды, если она подходит для индукционных плит, выглядит как немного сплюснутая спираль.
Газовую не хотела из-за того, что ее мыть мне не нра. Обычную электро - потому что очень неэкономная.
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Natt
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