Додано: Чет 22 сер, 2019 21:10

, все готовится гораздо быстрее, реально! Легко регулировать мощность. При самой большой мощности вода вскипает чуть ли не быстрее, чем в электрочайнике. Сама плита не греется. Легко чистить - протерла и все. Без стоящей на ней правильной посуды тупо не работает. Снял посуду - сама отключилась. Можно врезать, можно оставить как настольную, что я и сделала, поскольку у меня еще несколько приборов для готовки, которые я под вытяжку передвигаю.По посуде - у меня не подошли некоторые кастрюли и две сковородки. Так что одну сковородку (для драников) пришлось докупить. Проверить, подходит имеющаяся посуда для индукции или нет, очень легко - магнитом с холодильника. Если дно магнитится - подойдет. И сейчас есть специальный значок на дне посуды, если она подходит для индукционных плит, выглядит как немного сплюснутая спираль.Газовую не хотела из-за того, что ее мыть мне не нра. Обычную электро - потому что очень неэкономная.