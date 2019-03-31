Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Natt написав:Честно говоря, я бы задумалась о двухконфорочной индукционной, ее можно взять в пределах 3-4 тыс. Если ЦА - 1-2 человека без детей, 2 конфорок вполне достаточно. И, кстати, такую плиту вообще не обязательно врезать.
P.S. Себе взяла одноконфорочную, мне вполне достаточно. Тем более, что я прекрасно без плиты 3 года жила. И купила вообще по смешной причине: мультиварка не справлялась с одним единственным блюдом - драниками, а я их очень люблю. Удобство индукции оценила - реально круче всяких там газовых и электро.
Собираюсь обновить плиту, а чем индукция лучше? Вроде там специальная посуда должна быть, или ошибаюсь?
Natt написав:Честно говоря, я бы задумалась о двухконфорочной индукционной, ее можно взять в пределах 3-4 тыс. Если ЦА - 1-2 человека без детей, 2 конфорок вполне достаточно. И, кстати, такую плиту вообще не обязательно врезать.
P.S. Себе взяла одноконфорочную, мне вполне достаточно. Тем более, что я прекрасно без плиты 3 года жила. И купила вообще по смешной причине: мультиварка не справлялась с одним единственным блюдом - драниками, а я их очень люблю. Удобство индукции оценила - реально круче всяких там газовых и электро.
Собираюсь обновить плиту, а чем индукция лучше? Вроде там специальная посуда должна быть, или ошибаюсь?
В Гермашке только индукция. Тоже оценил плюсы. Не греется посуда. Сразу жариться, вариться, закипается. Экономия не детская на э.э. Посуда индукционная используется, но по моему вся новая такая. Во всяком случае найти не проблема абсолютно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
freeze, все готовится гораздо быстрее, реально! Легко регулировать мощность. При самой большой мощности вода вскипает чуть ли не быстрее, чем в электрочайнике. Сама плита не греется. Легко чистить - протерла и все. Без стоящей на ней правильной посуды тупо не работает. Снял посуду - сама отключилась. Можно врезать, можно оставить как настольную, что я и сделала, поскольку у меня еще несколько приборов для готовки, которые я под вытяжку передвигаю.
По посуде - у меня не подошли некоторые кастрюли и две сковородки. Так что одну сковородку (для драников ) пришлось докупить. Проверить, подходит имеющаяся посуда для индукции или нет, очень легко - магнитом с холодильника. Если дно магнитится - подойдет. И сейчас есть специальный значок на дне посуды, если она подходит для индукционных плит, выглядит как немного сплюснутая спираль.
Газовую не хотела из-за того, что ее мыть мне не нра. Обычную электро - потому что очень неэкономная.
rjkz написав: Мне норм, но для аренды - мода прошла.
Гости - народ неискушенный, когда-то жил в квартире с бытовым ПВХ "под дуб" - народ думал что это паркет.
Я не могу понять, что значит мода прошла. Что ж вы делаете,ч то мода проходит. Можно делать как стандартные джинсы, которые никогда из моды не выходят, а можно тупо кидаться на ежегодные модные тренды, в которых в следующем году ты будешь выглядить нелепо.
все стараюсь делать из натуральных вариантов, либо копировать их. Напольное покрытие - под дерево (натуральное, с желтоватым оттенком) Даже если дизайн веет холодом, то такое покрытие всегда придаёт теплоты.Тем более практически никогда привязывать ни к чему не надо.
Стены без всяких обоев под покраску. штукатурка, протянуть финишом и вперед краской в районе 1200 за ведро, по акции по 900. Я квартиру с таким покрытием стен ремонта начала 2000х перекрашивал раз 7. Все шикарно. Цвет естественно на пару тонов темнее белого, с разными оттенками теплого.
двери либо белые, либо под дерево, желательно ламинированые. Тоже под натуральный цвет.
Кухню низ из светлого дсп еггер (натуральное дерево), палитра цветов очень радует. верх белый крашенный мдф. Мдф с выборкой смотрится шикарней, но если ушатают низ (а крашенное мдф ушатают), то придётся перекрашивать всё. Дсп можно просто вырезать по размеру на всяком вияре и заменить. Но на практике ещё не было случаев по дсп.
Потолок в один уровень со встроенными светильниками хром, белый, черный. Без всяких страз. Вспоминаем джинсы (обычные норм, со стразами в следующем году не модные)
гардеробная предпочтительней шкафов, но иногда можно взять купе из оргстекла(для нищебродов), шкфы - мдф,распашные двери с фрезой, выборкой для бизнеса.
Ребята, светло, чисто ,натуральные материалы: Дерево, камень, бетон. Из них часто делаю санузлы. Беж, черный, 60х60, мрамор, 120х20 плитка под дерево.
Понял одно правило, чем проще и светлее, тем лучше. За основу в последние разы начал брать скандинавский стиль. Обязательно зону с диваном и кровать в нише. Беспроигрышный вариант ПС Не выйобывайтесь, вспомните обычные джинсы, которые даже в затёртом виде не стыдно показать в кабаке, и модные три года назад штаны в цветочек, в которых вас освистает таксист при выходе из парадного, но они были очень модные три года назад.