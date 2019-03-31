Додано: Чет 22 сер, 2019 21:40

rjkz написав:

Мне норм, но для аренды - мода прошла.



Гости - народ неискушенный, когда-то жил в квартире с бытовым ПВХ "под дуб" - народ думал что это паркет. Мне норм, но для аренды - мода прошла.Гости - народ неискушенный, когда-то жил в квартире с бытовым ПВХ "под дуб" - народ думал что это паркет.

Я не могу понять, что значит мода прошла. Что ж вы делаете,ч то мода проходит. Можно делать как стандартные джинсы, которые никогда из моды не выходят, а можно тупо кидаться на ежегодные модные тренды, в которых в следующем году ты будешь выглядить нелепо.все стараюсь делать из натуральных вариантов, либо копировать их.Напольное покрытие - под дерево (натуральное, с желтоватым оттенком) Даже если дизайн веет холодом, то такое покрытие всегда придаёт теплоты.Тем более практически никогда привязывать ни к чему не надо.Стены без всяких обоев под покраску. штукатурка, протянуть финишом и вперед краской в районе 1200 за ведро, по акции по 900. Я квартиру с таким покрытием стен ремонта начала 2000х перекрашивал раз 7. Все шикарно. Цвет естественно на пару тонов темнее белого, с разными оттенками теплого.двери либо белые, либо под дерево, желательно ламинированые. Тоже под натуральный цвет.Кухню низ из светлого дсп еггер (натуральное дерево), палитра цветов очень радует. верх белый крашенный мдф. Мдф с выборкой смотрится шикарней, но если ушатают низ (а крашенное мдф ушатают), то придётся перекрашивать всё. Дсп можно просто вырезать по размеру на всяком вияре и заменить. Но на практике ещё не было случаев по дсп.Потолок в один уровень со встроенными светильниками хром, белый, черный. Без всяких страз. Вспоминаем джинсы (обычные норм, со стразами в следующем году не модные)гардеробная предпочтительней шкафов, но иногда можно взять купе из оргстекла(для нищебродов), шкфы - мдф,распашные двери с фрезой, выборкой для бизнеса.Ребята, светло, чисто ,натуральные материалы: Дерево, камень, бетон. Из них часто делаю санузлы. Беж, черный, 60х60, мрамор, 120х20 плитка под дерево.Перед ремонтом квартиры классом выше окраины харьковского массива пару дней к просмотруздесь много примеров однушек от 30до 60 квадратовпросто подборка интересных вариантов со всего мираПонял одно правило, чем проще и светлее, тем лучше. За основу в последние разы начал брать скандинавский стиль. Обязательно зону с диваном и кровать в нише. Беспроигрышный вариантПСНе выйобывайтесь, вспомните обычные джинсы, которые даже в затёртом виде не стыдно показать в кабаке, и модные три года назад штаны в цветочек, в которых вас освистает таксист при выходе из парадного, но они были очень модные три года назад.