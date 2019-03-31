Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Честно говоря, я бы задумалась о двухконфорочной индукционной, ее можно взять в пределах 3-4 тыс. Если ЦА - 1-2 человека без детей, 2 конфорок вполне достаточно. И, кстати, такую плиту вообще не обязательно врезать.
P.S. Себе взяла одноконфорочную, мне вполне достаточно. Тем более, что я прекрасно без плиты 3 года жила. И купила вообще по смешной причине: мультиварка не справлялась с одним единственным блюдом - драниками, а я их очень люблю. Удобство индукции оценила - реально круче всяких там газовых и электро.
Собираюсь обновить плиту, а чем индукция лучше? Вроде там специальная посуда должна быть, или ошибаюсь?
Natt написав:Честно говоря, я бы задумалась о двухконфорочной индукционной, ее можно взять в пределах 3-4 тыс. Если ЦА - 1-2 человека без детей, 2 конфорок вполне достаточно. И, кстати, такую плиту вообще не обязательно врезать.
P.S. Себе взяла одноконфорочную, мне вполне достаточно. Тем более, что я прекрасно без плиты 3 года жила. И купила вообще по смешной причине: мультиварка не справлялась с одним единственным блюдом - драниками, а я их очень люблю. Удобство индукции оценила - реально круче всяких там газовых и электро.
Собираюсь обновить плиту, а чем индукция лучше? Вроде там специальная посуда должна быть, или ошибаюсь?
В Гермашке только индукция. Тоже оценил плюсы. Не греется посуда. Сразу жариться, вариться, закипается. Экономия не детская на э.э. Посуда индукционная используется, но по моему вся новая такая. Во всяком случае найти не проблема абсолютно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
freeze, все готовится гораздо быстрее, реально! Легко регулировать мощность. При самой большой мощности вода вскипает чуть ли не быстрее, чем в электрочайнике. Сама плита не греется. Легко чистить - протерла и все. Без стоящей на ней правильной посуды тупо не работает. Снял посуду - сама отключилась. Можно врезать, можно оставить как настольную, что я и сделала, поскольку у меня еще несколько приборов для готовки, которые я под вытяжку передвигаю.
По посуде - у меня не подошли некоторые кастрюли и две сковородки. Так что одну сковородку (для драников ) пришлось докупить. Проверить, подходит имеющаяся посуда для индукции или нет, очень легко - магнитом с холодильника. Если дно магнитится - подойдет. И сейчас есть специальный значок на дне посуды, если она подходит для индукционных плит, выглядит как немного сплюснутая спираль.
Газовую не хотела из-за того, что ее мыть мне не нра. Обычную электро - потому что очень неэкономная.
rjkz написав: Мне норм, но для аренды - мода прошла.
Гости - народ неискушенный, когда-то жил в квартире с бытовым ПВХ "под дуб" - народ думал что это паркет.
Я не могу понять, что значит мода прошла. Что ж вы делаете,ч то мода проходит. Можно делать как стандартные джинсы, которые никогда из моды не выходят, а можно тупо кидаться на ежегодные модные тренды, в которых в следующем году ты будешь выглядить нелепо.
все стараюсь делать из натуральных вариантов, либо копировать их. Напольное покрытие - под дерево (натуральное, с желтоватым оттенком) Даже если дизайн веет холодом, то такое покрытие всегда придаёт теплоты.Тем более практически никогда привязывать ни к чему не надо.
Стены без всяких обоев под покраску. штукатурка, протянуть финишом и вперед краской в районе 1200 за ведро, по акции по 900. Я квартиру с таким покрытием стен ремонта начала 2000х перекрашивал раз 7. Все шикарно. Цвет естественно на пару тонов темнее белого, с разными оттенками теплого.
двери либо белые, либо под дерево, желательно ламинированые. Тоже под натуральный цвет.
Кухню низ из светлого дсп еггер (натуральное дерево), палитра цветов очень радует. верх белый крашенный мдф. Мдф с выборкой смотрится шикарней, но если ушатают низ (а крашенное мдф ушатают), то придётся перекрашивать всё. Дсп можно просто вырезать по размеру на всяком вияре и заменить. Но на практике ещё не было случаев по дсп.
Потолок в один уровень со встроенными светильниками хром, белый, черный. Без всяких страз. Вспоминаем джинсы (обычные норм, со стразами в следующем году не модные)
гардеробная предпочтительней шкафов, но иногда можно взять купе из оргстекла(для нищебродов), шкфы - мдф,распашные двери с фрезой, выборкой для бизнеса.
Ребята, светло, чисто ,натуральные материалы: Дерево, камень, бетон. Из них часто делаю санузлы. Беж, черный, 60х60, мрамор, 120х20 плитка под дерево.
Понял одно правило, чем проще и светлее, тем лучше. За основу в последние разы начал брать скандинавский стиль. Обязательно зону с диваном и кровать в нише. Беспроигрышный вариант ПС Не выйобывайтесь, вспомните обычные джинсы, которые даже в затёртом виде не стыдно показать в кабаке, и модные три года назад штаны в цветочек, в которых вас освистает таксист при выходе из парадного, но они были очень модные три года назад.
ССкандинавский стиль оформления городской квартиры — всегда беспроигрышный вариант. Преимущественно светлая гамма визуально расширяет пространство и делает помещения более светлыми. https://hqroom.ru/kvartira-v-skandinavskom-stile.html анная трехкомнатная квартира площадью 100 кв.м. расположена в Гетеборге, Швеция. Яркая и креативная, в ней царит одновременно атмосфера живописного загородного дома и кафе времен 19 века. В настоящее время квартира выставлена на продажу за $570,000 https://hqroom.ru/yarkaya-i-kreativnaya ... 0-000.html
Но любовь украинцев к красным кухням с шестом и фиолетовым стенам в детской нельзя сломить.
sequence написав:Общая информация без всяких гуглов про напольные покрытия ламинированные ("ламинат"). 1) как правило, самые массовые производители те, что производят плиту-основу - МДФ. Нормальные заводы стараются использовать для таких изделий даже не МДФ, а ХДФ (плотность выше 800кг/м3), но это не про Коростень. То же самое касается толщины плиты - чем выше, тем лучше. Т.е. 10-12мм всегда лучше 8мм - меньше допуски на скрутку Никаких "рисовых бумаг", древнеегипетских папирусов и "комсомольских правд" в производстве МДФ/ХДФ не используют - только первичное сырье. 2) Технологий нанесения декоративных покрытий две. Первая - ламинирование импрегнированной (пропитанной смолами) бумагой. Вторая - цифровая печать, она дороже, но на нее все массово переходят (разумеется, кроме Резалта). После ламинирования или нанесения цифровой печали, стоят девайсы, что наносят лак (от количества слоев и твердости лака зависит "класс" ламината), затем стоят приблуды УФ-отверждения лака. На последнем этапе плашки профилируются (делаеются "замки") и идут на линию упаковки Андерстуд?
Ога, Вы еще забыли про табер-тест рассказать и особенности изготовления единственного в своем роде Перго, но со всем остальным....я ведь не говорю о ламинате типа Аллок, а о массовом, обычно китайском. где из чего только его не лепят. И вот мои контрагенты когда-то завезли 12 тысяч метров ...из отходов рисовой бумаги+вяжущее. А класс ламината - это классификация помещений по нагрузке и назначению, а не наоборот. 21,22 и 23 - жилые, 31,32,33 34 - офисные и общественные, 41, 42 и 43 - индустриальные. То есть, первая цифра соответствует назначению, а вторая - интенсивности нагрузки в помещении этого класса назначения. Гача?
rjkz написав:.. Не, я из своей головы это капипащу, а в голове эта хрень накапливалась 2 десятилетия профессиональной деятельности в близкой сфере. И насмотреться и наслушаться было откуда.
не буду еще и с вами меряться палками, скажу только что деревообработкой я живу и все вышесказанное видел воочию на многих заводах-производителях, и все ваши и прочих цитаты с педивикии меня приводят в дикий ужас. Там, как правило, описываются технологии 20 века. На один из заводов в Сморгони еду на след. неделе. по обоям да - не специалист. Но знаю что при температурах свыше 30 С, ПВХ начинает выделять соединения хлора, что э-э-э, несколько неприятно.
Так это здорово! Я тоже много чего могу рассказать о немецкой строительной химии, но что толку, если на украинских заводах вместо немецких смесителей стоит чувак с палкой и мешает чан, а песок просеивается на ручных ситах. И на немецком заводе, который выпускает 400 тонн продукции в смену работает 12 человек (операторы, лаборатория (отбор проб каждого продукта каждые 4 часа и проверка по параметрам), дежурные наладчики оборудования), все, вплоть до отгрузки заказов в фуры автоматизировано и наши заводы. И где немецкое качество и немецкие цены и где украинское качество и украинские цены. Поэтому, то что я писал - не о Перго, Аллоке и даже не о Мейстере и Квик-Степе, а о миллионах квадратов из Китая, на которых могут даже написать (Джермани), но не Мейд ин Джермани. Или Вам не приходилось видеть ламинат, рядом с которым даже резалт покажется идеальным? Мне приходилось. Чистый ПВХ, без пластификатора...это, например, Ваш ноутбук - сильно от него несет хлором? Не, если Вы его будете пытаться употреблять в пищу, то это ни к чему хорошему не приведет. Но дышать им не особо вредно, мягко говоря. А вот этот самый диметилфталат и делает его вредным, но без него любой ПВХ будет ломаться. Ладно, закрываем тему пока нам модератор палки не пообламывал за оффтоп.
rjkz написав:Ваш ноутбук - сильно от него несет хлором? Не, если Вы его будете пытаться употреблять в пищу, то это ни к чему хорошему не приведет
на самом деле небезопасные ноутбуки и вообще вещи маркируются
WARNING: California Prop 65 This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov
sequence написав:Никаких "рисовых бумаг", древнеегипетских папирусов и "комсомольских правд" в производстве МДФ/ХДФ не используют - только первичное сырье.
Что именно? п.с. В том году самостоятельно укладывал ламинат , производитель Kaindl ,очень крепкий но труха при подрезке напоминает гофрокартонную пыль...
Доля вторсырья на каждом заводе ДСП регулируется, в том числе в связи с особенностями местного законодательства. Скажем, если в Зальцбурге (Кайндл) на местном уровне есть закон о льготах при использовании вторсырья, то завод будет этим в меру заниматься - это деньги. Для этого закупается сложная и дорогая сортировочная линия, отделяющая металл, пластик и прочий мусор. В западной Европе многие деревообработчики используют до 10-15% вторсырья в производстве ДСП из-за налоговых льгот и дефицита ликвидного дерева. Под вторсырьем подразумевается вторичная переработка того же ДСП, МДФ, всякие деревянные дверные/оконные рамы, остатки деревянных домов и прочее. Заводы-производители не любят работать с подобным гомном, в силу инородных вкраплений в готовом продукте, что приводят к рекламациям и возвратам. При производстве МДФ/ХДФ вторсырье не используется. У меня дома также кандловский ламинат - также сам монтировал. Основа ХДФ хорошей плотности, норм. Любая тонкая и плотная ХДФ будет резаться с большими выбросами пыли. Поменяйте пилку на лобзике и увеличьте обороты - будет меньше срача
Что-то мне подсказывает, что чем дальше на Восток, тем больше вторсырья и туалетной бумаги многоразового использования будет в ламинате. Съездите как-нибудь на выставку в Гуанчжоу, посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан.