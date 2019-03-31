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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1586158715881589

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 23:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Современое
Доставил удовольствие шкаф. Всё норм, современное поколение одрбрит. Но некоторые куярят до сих пор арочки и трёхэтажные натяжные потолки
https://www.trendir.com/a-small-apartme ... -by-ganna/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 00:14

  Frant написав:
  rjkz написав:
  sequence написав: даже быстрее, месяц-два. Это если воздух помещения обновляется полностью раз в час.
В жаркое время года эмиссия растет в геометрической прогрессии. В закрытом помещении при температуре около 27-28 С находиться невозможно - раздражает слизистую.
Если помещение не будет проветриваться, то пары конденсируются, впитываясь во все окружающее - затем долго выветривать. То же самое касается изделий, содержащих ПВХ, типа виниловых обоев.
Далее, формальдегид - это клей. Когда клей "выветривается", плашка начинает рассыпаться.
Теперь живите с этим :)


Виниловые обои - там немного другая история, не формальдегидная, если они качественно покрашены, то эмиссия невысока. Сам по себе винил - безвреден, вредна пластифицирующая добавка в винил, без которой он не гнется, а ломается. Диметилфталат называется.
Если интересно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D1%82

Токсичен; ПДК в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м³; имеет нейротоксическое и нефротоксическое действие; быстрый метаболизм с образованием метилового спирта.


Применение
Применяют в качестве пластификатора эфиров целлюлозы, виниловых полимеров, каучуков; компонента репеллентов для отпугивания кровососущих членистоногих (комаров, клещей).


То есть "дихлофос" :mrgreen: Еще все удивляются - куда тараканы делись. Вот туда и делись, что все живут среди дихлофоса.
Формальдегид - это смола. Есть клеи на основе смол, не обязательно формальдегидных, но есть и другие типы клеев. "Все мерседесы - немецкие автомобили, но не все немецкие автомобили - мерседесы".

Який жах! Піду втоплюсь у річці глибокій! Аби не жити серед формальдегід них випаровувань!


Не смешно.
"Если вы попали в эпицентр ядерного взрыва, то пить воду можно, но стронций лучше выплевывать" (из старого армейского анекдота)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 00:24

  sequence написав:
  UA написав:.. поверхность с SCHOTT CERAN это единственный товар который смотрю ..
а что это за чудо-стекло? Любопытно, бо у меня дома такое стоит, за полтора года довольно сильно поцарапанное


О! А я только обратил внимание, что на моей Хансе такое тоже написано.
15 лет, не сильно поцарапанное, но пардоньте, я за нее в свое время по дикой акции (еще и ошиблись с ценой) на открытии очередного Эльдорадо больше штуки заплатил.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 00:26

  UA написав:
  Vadim V написав:А я для квартирантов старался :oops: . Пилочки Бош для чистого реза(2 шт. на 35 м.кв.) и лобзик синий Бош без регулировки оборотов.

Какие синие пилочки Бош?
По заветам Трайбеки, такие работы провороваться исключительно ржавой бензопилой "Дружба".
Ибо бюджет!


Поправочка, "Дружба-2" - двуручный и экологичный вариант "Дружба". :lol:
И топор. Если кто дружить не захочет.
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