Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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sequence написав: даже быстрее, месяц-два. Это если воздух помещения обновляется полностью раз в час. В жаркое время года эмиссия растет в геометрической прогрессии. В закрытом помещении при температуре около 27-28 С находиться невозможно - раздражает слизистую. Если помещение не будет проветриваться, то пары конденсируются, впитываясь во все окружающее - затем долго выветривать. То же самое касается изделий, содержащих ПВХ, типа виниловых обоев. Далее, формальдегид - это клей. Когда клей "выветривается", плашка начинает рассыпаться. Теперь живите с этим
Виниловые обои - там немного другая история, не формальдегидная, если они качественно покрашены, то эмиссия невысока. Сам по себе винил - безвреден, вредна пластифицирующая добавка в винил, без которой он не гнется, а ломается. Диметилфталат называется. Если интересно: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D1%82
Токсичен; ПДК в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м³; имеет нейротоксическое и нефротоксическое действие; быстрый метаболизм с образованием метилового спирта.
Применение Применяют в качестве пластификатора эфиров целлюлозы, виниловых полимеров, каучуков; компонента репеллентов для отпугивания кровососущих членистоногих (комаров, клещей).
То есть "дихлофос" Еще все удивляются - куда тараканы делись. Вот туда и делись, что все живут среди дихлофоса. Формальдегид - это смола. Есть клеи на основе смол, не обязательно формальдегидных, но есть и другие типы клеев. "Все мерседесы - немецкие автомобили, но не все немецкие автомобили - мерседесы".
Який жах! Піду втоплюсь у річці глибокій! Аби не жити серед формальдегід них випаровувань!
Не смешно. "Если вы попали в эпицентр ядерного взрыва, то пить воду можно, но стронций лучше выплевывать" (из старого армейского анекдота)
UA написав:.. поверхность с SCHOTT CERAN это единственный товар который смотрю ..
а что это за чудо-стекло? Любопытно, бо у меня дома такое стоит, за полтора года довольно сильно поцарапанное
О! А я только обратил внимание, что на моей Хансе такое тоже написано. 15 лет, не сильно поцарапанное, но пардоньте, я за нее в свое время по дикой акции (еще и ошиблись с ценой) на открытии очередного Эльдорадо больше штуки заплатил.