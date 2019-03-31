Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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sequence написав: даже быстрее, месяц-два. Это если воздух помещения обновляется полностью раз в час. В жаркое время года эмиссия растет в геометрической прогрессии. В закрытом помещении при температуре около 27-28 С находиться невозможно - раздражает слизистую. Если помещение не будет проветриваться, то пары конденсируются, впитываясь во все окружающее - затем долго выветривать. То же самое касается изделий, содержащих ПВХ, типа виниловых обоев. Далее, формальдегид - это клей. Когда клей "выветривается", плашка начинает рассыпаться. Теперь живите с этим
Виниловые обои - там немного другая история, не формальдегидная, если они качественно покрашены, то эмиссия невысока. Сам по себе винил - безвреден, вредна пластифицирующая добавка в винил, без которой он не гнется, а ломается. Диметилфталат называется. Если интересно: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D1%82
Токсичен; ПДК в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м³; имеет нейротоксическое и нефротоксическое действие; быстрый метаболизм с образованием метилового спирта.
Применение Применяют в качестве пластификатора эфиров целлюлозы, виниловых полимеров, каучуков; компонента репеллентов для отпугивания кровососущих членистоногих (комаров, клещей).
То есть "дихлофос" Еще все удивляются - куда тараканы делись. Вот туда и делись, что все живут среди дихлофоса. Формальдегид - это смола. Есть клеи на основе смол, не обязательно формальдегидных, но есть и другие типы клеев. "Все мерседесы - немецкие автомобили, но не все немецкие автомобили - мерседесы".
Який жах! Піду втоплюсь у річці глибокій! Аби не жити серед формальдегід них випаровувань!
Не смешно. "Если вы попали в эпицентр ядерного взрыва, то пить воду можно, но стронций лучше выплевывать" (из старого армейского анекдота)
UA написав:.. поверхность с SCHOTT CERAN это единственный товар который смотрю ..
а что это за чудо-стекло? Любопытно, бо у меня дома такое стоит, за полтора года довольно сильно поцарапанное
О! А я только обратил внимание, что на моей Хансе такое тоже написано. 15 лет, не сильно поцарапанное, но пардоньте, я за нее в свое время по дикой акции (еще и ошиблись с ценой) на открытии очередного Эльдорадо больше штуки заплатил.
investorkiev написав:Я так и не уяснил, чем плох Коростень в квартиру под аренду
Растворяеться при попытке качественно помыть пол
Щось Ви перепутали. Коростенський ламінат для своєї ціни - досить таки якісний продукт т. А заливати водою його не варто.
И Вы будете каждый раз стоять над арендатрем и проверять как он моет пол? В достроенном недострое вон застройщик зафигачил в "ремонт от застройщика" резалт и через 3 месяца у людей в СВОИХ квартирах он пошел.
Natt написав:Честно говоря, я бы задумалась о двухконфорочной индукционной, ее можно взять в пределах 3-4 тыс. Если ЦА - 1-2 человека без детей, 2 конфорок вполне достаточно. И, кстати, такую плиту вообще не обязательно врезать.
P.S. Себе взяла одноконфорочную, мне вполне достаточно. Тем более, что я прекрасно без плиты 3 года жила. И купила вообще по смешной причине: мультиварка не справлялась с одним единственным блюдом - драниками, а я их очень люблю. Удобство индукции оценила - реально круче всяких там газовых и электро.
10 лет назад купил в арендную на уценке моноблок с блинами. Через 5 лет заглянул в духовку, а там...инструкция в пакете и пыль5-летняя. То есть, духовкой никто не пользовался. Я и сейчас в студию 2-х комфорочную взял, буду надеяться, на какого-нибудь всклокоченного айтишника, который кроме микровейвки и чайника ничем не будет пользоваться. Может тогда и не поцарапает.
rjkz написав: Мне норм, но для аренды - мода прошла.
Гости - народ неискушенный, когда-то жил в квартире с бытовым ПВХ "под дуб" - народ думал что это паркет.
Я не могу понять, что значит мода прошла. Что ж вы делаете,ч то мода проходит. Можно делать как стандартные джинсы, которые никогда из моды не выходят, а можно тупо кидаться на ежегодные модные тренды, в которых в следующем году ты будешь выглядить нелепо.
все стараюсь делать из натуральных вариантов, либо копировать их. Напольное покрытие - под дерево (натуральное, с желтоватым оттенком) Даже если дизайн веет холодом, то такое покрытие всегда придаёт теплоты.Тем более практически никогда привязывать ни к чему не надо.
Стены без всяких обоев под покраску. штукатурка, протянуть финишом и вперед краской в районе 1200 за ведро, по акции по 900. Я квартиру с таким покрытием стен ремонта начала 2000х перекрашивал раз 7. Все шикарно. Цвет естественно на пару тонов темнее белого, с разными оттенками теплого.
двери либо белые, либо под дерево, желательно ламинированые. Тоже под натуральный цвет.
Кухню низ из светлого дсп еггер (натуральное дерево), палитра цветов очень радует. верх белый крашенный мдф. Мдф с выборкой смотрится шикарней, но если ушатают низ (а крашенное мдф ушатают), то придётся перекрашивать всё. Дсп можно просто вырезать по размеру на всяком вияре и заменить. Но на практике ещё не было случаев по дсп.
Потолок в один уровень со встроенными светильниками хром, белый, черный. Без всяких страз. Вспоминаем джинсы (обычные норм, со стразами в следующем году не модные)
гардеробная предпочтительней шкафов, но иногда можно взять купе из оргстекла(для нищебродов), шкфы - мдф,распашные двери с фрезой, выборкой для бизнеса.
Ребята, светло, чисто ,натуральные материалы: Дерево, камень, бетон. Из них часто делаю санузлы. Беж, черный, 60х60, мрамор, 120х20 плитка под дерево.
Понял одно правило, чем проще и светлее, тем лучше. За основу в последние разы начал брать скандинавский стиль. Обязательно зону с диваном и кровать в нише. Беспроигрышный вариант ПС Не выйобывайтесь, вспомните обычные джинсы, которые даже в затёртом виде не стыдно показать в кабаке, и модные три года назад штаны в цветочек, в которых вас освистает таксист при выходе из парадного, но они были очень модные три года назад.
rjkz написав:Ваш ноутбук - сильно от него несет хлором? Не, если Вы его будете пытаться употреблять в пищу, то это ни к чему хорошему не приведет
на самом деле небезопасные ноутбуки и вообще вещи маркируются
WARNING: California Prop 65 This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to http://www.p65warnings.ca.gov
Так можно определить безопасная вещь или нет.
Да, ...наверное... Вы знаете, был такой случай в 90-х...или еще раньше...Был такой немецкий завод DLW, кажется недавно сказал "гав", но возможно я ошибаюсь. Так вот, выпускал этот завод натуральный линолеум и заявил, что если кто-то найдет в его продукции натуралки хоть что-то неприродного происхождения, то будет выплачена премия в 100 кмарок ФРГ. Ну один чувак не поленился и в сварочном шнуре одной из коллекций таки нашел синтетический пигмент. В самом линолеуме краситель был пищевой, но проблема в том, что при сварке этот именно цвет менял оттенок, поэтому пошли на компромисс и только в сварочном шнуре и только в одной коллекции был применен синтетический пигмент. Его было порядка 2% в шнуре. Но он был. И премия была выплачена. Но самое интересное, что должна была быть и соответствующая маркировка этотго продукта. Как там завод выкрутился с контролирующими органами - не знаю. Но смысл аллегории, надеюсь, понятен.
investorkiev написав:Я так и не уяснил, чем плох Коростень в квартиру под аренду
вово! Идеал! после каждого второго арендатора лучше, правда, поменять, но ниче - зато повод "асвэжыть рэмонт"
Откуда вы это берете? Зачем под квартиранта чтото менять? Пусть живут до полного превращения ремонта в бомж-стайл, потом хата продается, вместе с устаревшим немодным МОПом, клопами и тараканами, и инвестируется в новострой.