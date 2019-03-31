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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1588158915901591>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:19

  rjkz написав:.. посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан.
Так. Наша песня хороша, начинай сначала.
1) Самый массовый "ламинат" на Украине сейчас как раз не Китай, а Резалт. Затем Кроноспан(КроноОриджинал) и т.д. Спросите в Эпике - там реализуется примерно половина всего напольного покрытия (кроме паркета), что продается на Украине
2) Цен в 1-2 бакса нет и там, даже на виниловые напольные покрытия. Пример https://www.alibaba.com/product-detail/ ... w5u3SM&s=p
И не пытайтесь умничать в стиле "оптом втрое дешевле" и т.д. После всяких растаможек, пошлин и доставок цена сравняется с Резалтом и цель не ясна.
3) В Китае действительно нет первичного леса и делают из чего попало - это и есть причина его непопулярности у нас. Плюс дизайн, э-э-э, сомнительный.
Сдавайтесь - вы не в теме совсем! Не буду я вам (а я не только вам пишу) писать про классы покрытия, типы используемых лаков и пропиток, Тайбер-тесты и матрицы, что делают "синхропоры". Это перегружает моск читателя ненужной информацией и превращает сабж в срач, в котором у вас ни малейших шансов
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:23

  hume написав:Современое
Доставил удовольствие шкаф. Всё норм, современное поколение одрбрит. Но некоторые куярят до сих пор арочки и трёхэтажные натяжные потолки
https://www.trendir.com/a-small-apartme ... -by-ganna/

Это кабинетный вариант шкафа, в данном случае пытаются втиснуть его в жилую комнату, что соответствует текущему тренду смешения стилей.
Его себестоимость достаточно велика, в силу модульности конструкции и использования большего числа функциональной и декоративной фурнитуры, вроде петель и ручек
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:25

  investorkiev написав:..
Откуда вы это берете? Зачем под квартиранта чтото менять? Пусть живут до полного превращения ремонта в бомж-стайл, потом хата продается, вместе с устаревшим немодным МОПом, клопами и тараканами, и инвестируется в новострой.
Блин, у меня это не вариант, я хату купил ребенку "на вырост", а пока планирую сдавать
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:28

  freeze написав:..
Собираюсь обновить плиту, а чем индукция лучше? Вроде там специальная посуда должна быть, или ошибаюсь?

в индукции есть коварный подвох - из 4х комфорок одновременно больше двух у меня не работают. Что-то все время щелкает и переключается. Плита, если чо, Бош где-то за 500 евро. В следующий раз возьму трехфазную
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:33

  hume написав:..
Кухню низ из светлого дсп еггер (натуральное дерево), палитра цветов очень радует. верх белый крашенный мдф. Мдф с выборкой смотрится шикарней, но если ушатают низ (а крашенное мдф ушатают), то придётся перекрашивать всё. ..

никто МДФ никогда не перекрашивает. Натуральное дерево - да. МДФ - никогда. Стоимость работ по реставрации (могу если интересно в ЛС описать все циклы работ) дороже изготовления нового, плюс "асвижыте рэмонт".
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:36

  rjkz написав:
  UA написав:Стеклокерамика в аренду это полная глупость. Арендаторы сели на шею и свесили ноги.


Ладно, с этим я прощелкал, судя по всему - потом заменю на блины.
Не разобрался ...да и не пытался, если честно.

А от блинов арендаторы носом крутят. Это один из определяющих класс квартиры моментов.
При этом, правильно ухаживать за стеклокерамикой далеко не все умеют.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:41

  sequence написав: Сдавайтесь - вы не в теме совсем! Не буду я вам (а я не только вам пишу) писать про классы покрытия, типы используемых лаков и пропиток, Тайбер-тесты и матрицы, что делают "синхропоры". Это перегружает моск читателя ненужной информацией и превращает сабж в срач, в котором у вас ни малейших шансов

Не останавливайтесь. Я хоть и строитель, но всю жизнь занимался несущими конструкциями, а отделка мало интересовала и потому знаю её плохо. Надеюсь почерпнуть много интересного
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:48

  shapo написав:..
Не останавливайтесь. Я хоть и строитель, но всю жизнь занимался несущими конструкциями, а отделка мало интересовала и потому знаю её плохо. Надеюсь почерпнуть много интересного
чтобы не было "наши пальчики устали", при ближайшем посещении какого-то завода, запилю и вывалю видео в стиле "Мегазаводы" :)
На след. неделе буду на открытии новейшего завода по производству фанеры Кроноспан в Сморгони. Могу оттуда что-то запилить. Только не ясно, как это к сабжу относится
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:57

"Вторинка" біля метро - росте в ціні швидкими темпами.
А що "первинка"? Масове заморожування недобудів вже має місце. На що є попит, що реально продається?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:15

  sequence написав:
  shapo написав:..
Не останавливайтесь. Я хоть и строитель, но всю жизнь занимался несущими конструкциями, а отделка мало интересовала и потому знаю её плохо. Надеюсь почерпнуть много интересного
чтобы не было "наши пальчики устали", при ближайшем посещении какого-то завода, запилю и вывалю видео в стиле "Мегазаводы" :)
На след. неделе буду на открытии новейшего завода по производству фанеры Кроноспан в Сморгони. Могу оттуда что-то запилить. Только не ясно, как это к сабжу относится

Так тут, по-моему, только и обсуждают отделку квартир под сдачу, а всякие маркетинговые фокусы с ценообразованием это вторично.
Ваш же анализ украинского и не только рынка напольных покрытий был бы крайне интересен, особенно в дискуссионной форме подачи
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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