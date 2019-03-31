Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:19

rjkz написав: .. посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан. .. посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан.

Так. Наша песня хороша, начинай сначала.1) Самый массовый "ламинат" на Украине сейчас как раз не Китай, а Резалт. Затем Кроноспан(КроноОриджинал) и т.д. Спросите в Эпике - там реализуется примерно половина всего напольного покрытия (кроме паркета), что продается на Украине2) Цен в 1-2 бакса нет и там, даже на виниловые напольные покрытия. ПримерИ не пытайтесь умничать в стиле "оптом втрое дешевле" и т.д. После всяких растаможек, пошлин и доставок цена сравняется с Резалтом и цель не ясна.3) В Китае действительно нет первичного леса и делают из чего попало - это и есть причина его непопулярности у нас. Плюс дизайн, э-э-э, сомнительный.Сдавайтесь - вы не в теме совсем! Не буду я вам (а я не только вам пишу) писать про классы покрытия, типы используемых лаков и пропиток, Тайбер-тесты и матрицы, что делают "синхропоры". Это перегружает моск читателя ненужной информацией и превращает сабж в срач, в котором у вас ни малейших шансов