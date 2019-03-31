Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:.. посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан.
Так. Наша песня хороша, начинай сначала. 1) Самый массовый "ламинат" на Украине сейчас как раз не Китай, а Резалт. Затем Кроноспан(КроноОриджинал) и т.д. Спросите в Эпике - там реализуется примерно половина всего напольного покрытия (кроме паркета), что продается на Украине 2) Цен в 1-2 бакса нет и там, даже на виниловые напольные покрытия. Пример https://www.alibaba.com/product-detail/ ... w5u3SM&s=p И не пытайтесь умничать в стиле "оптом втрое дешевле" и т.д. После всяких растаможек, пошлин и доставок цена сравняется с Резалтом и цель не ясна. 3) В Китае действительно нет первичного леса и делают из чего попало - это и есть причина его непопулярности у нас. Плюс дизайн, э-э-э, сомнительный. Сдавайтесь - вы не в теме совсем! Не буду я вам (а я не только вам пишу) писать про классы покрытия, типы используемых лаков и пропиток, Тайбер-тесты и матрицы, что делают "синхропоры". Это перегружает моск читателя ненужной информацией и превращает сабж в срач, в котором у вас ни малейших шансов
Это кабинетный вариант шкафа, в данном случае пытаются втиснуть его в жилую комнату, что соответствует текущему тренду смешения стилей. Его себестоимость достаточно велика, в силу модульности конструкции и использования большего числа функциональной и декоративной фурнитуры, вроде петель и ручек
investorkiev написав:.. Откуда вы это берете? Зачем под квартиранта чтото менять? Пусть живут до полного превращения ремонта в бомж-стайл, потом хата продается, вместе с устаревшим немодным МОПом, клопами и тараканами, и инвестируется в новострой.
Блин, у меня это не вариант, я хату купил ребенку "на вырост", а пока планирую сдавать
freeze написав:.. Собираюсь обновить плиту, а чем индукция лучше? Вроде там специальная посуда должна быть, или ошибаюсь?
в индукции есть коварный подвох - из 4х комфорок одновременно больше двух у меня не работают. Что-то все время щелкает и переключается. Плита, если чо, Бош где-то за 500 евро. В следующий раз возьму трехфазную
hume написав:.. Кухню низ из светлого дсп еггер (натуральное дерево), палитра цветов очень радует. верх белый крашенный мдф. Мдф с выборкой смотрится шикарней, но если ушатают низ (а крашенное мдф ушатают), то придётся перекрашивать всё. ..
никто МДФ никогда не перекрашивает. Натуральное дерево - да. МДФ - никогда. Стоимость работ по реставрации (могу если интересно в ЛС описать все циклы работ) дороже изготовления нового, плюс "асвижыте рэмонт".
sequence написав: Сдавайтесь - вы не в теме совсем! Не буду я вам (а я не только вам пишу) писать про классы покрытия, типы используемых лаков и пропиток, Тайбер-тесты и матрицы, что делают "синхропоры". Это перегружает моск читателя ненужной информацией и превращает сабж в срач, в котором у вас ни малейших шансов
Не останавливайтесь. Я хоть и строитель, но всю жизнь занимался несущими конструкциями, а отделка мало интересовала и потому знаю её плохо. Надеюсь почерпнуть много интересного
shapo написав:.. Не останавливайтесь. Я хоть и строитель, но всю жизнь занимался несущими конструкциями, а отделка мало интересовала и потому знаю её плохо. Надеюсь почерпнуть много интересного
чтобы не было "наши пальчики устали", при ближайшем посещении какого-то завода, запилю и вывалю видео в стиле "Мегазаводы" На след. неделе буду на открытии новейшего завода по производству фанеры Кроноспан в Сморгони. Могу оттуда что-то запилить. Только не ясно, как это к сабжу относится
shapo написав:.. Не останавливайтесь. Я хоть и строитель, но всю жизнь занимался несущими конструкциями, а отделка мало интересовала и потому знаю её плохо. Надеюсь почерпнуть много интересного
чтобы не было "наши пальчики устали", при ближайшем посещении какого-то завода, запилю и вывалю видео в стиле "Мегазаводы" На след. неделе буду на открытии новейшего завода по производству фанеры Кроноспан в Сморгони. Могу оттуда что-то запилить. Только не ясно, как это к сабжу относится
Так тут, по-моему, только и обсуждают отделку квартир под сдачу, а всякие маркетинговые фокусы с ценообразованием это вторично. Ваш же анализ украинского и не только рынка напольных покрытий был бы крайне интересен, особенно в дискуссионной форме подачи