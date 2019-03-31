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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1588158915901591

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:19

  investorkiev написав:Откуда вы это берете? Зачем под квартиранта чтото менять? Пусть живут до полного превращения ремонта в бомж-стайл, потом хата продается, вместе с устаревшим немодным МОПом, клопами и тараканами, и инвестируется в новострой.

Классно быть философом - теоретиком лордизма.
Всё легко и просто. Только деньги (виртуальные) в пачки складываешь :D
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:25

  sequence написав:
  rjkz написав:.. посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан.
Так. Наша песня хороша, начинай сначала.
1) Самый массовый "ламинат" на Украине сейчас как раз не Китай, а Резалт. Затем Кроноспан(КроноОриджинал) и т.д. Спросите в Эпике - там реализуется примерно половина всего напольного покрытия (кроме паркета), что продается на Украине
2) Цен в 1-2 бакса нет и там, даже на виниловые напольные покрытия. Пример https://www.alibaba.com/product-detail/ ... w5u3SM&s=p
И не пытайтесь умничать в стиле "оптом втрое дешевле" и т.д. После всяких растаможек, пошлин и доставок цена сравняется с Резалтом и цель не ясна.
3) В Китае действительно нет первичного леса и делают из чего попало - это и есть причина его непопулярности у нас. Плюс дизайн, э-э-э, сомнительный.
Сдавайтесь - вы не в теме совсем! Не буду я вам (а я не только вам пишу) писать про классы покрытия, типы используемых лаков и пропиток, Тайбер-тесты и матрицы, что делают "синхропоры". Это перегружает моск читателя ненужной информацией и превращает сабж в срач, в котором у вас ни малейших шансов


Но парасян!

В п3 Вы со мной согласились. И я про это и писал. Что на самом деле продается В Украине - в курсе.
Единственное что могу признать - мой интерес к ламинату равен нулю, поэтому не слежу за темой ну очень пристально, а с момента появления на рынке резалта не берусь сказать сколько китайского ламината, который продается и под видом польского и немецкого, сейчас на рынке.
На алибабе никто для торговли ничего не покупает. Едут на выставку, там сотни производителей и с ними договариваются о цене. Вы не поверите, но доторговаться можно до любой цены. Только они на эту цену и сделают. Выглядеть будет одинаково ламинат для цивилизованной страны за 5 баксов (за 5 максимум, не 10 и не 15) для условного рынка США и за 1-2 бакса, который захочет бызнесмен из Украины. минимальная партия - контейнер (вот тут могу запамятовать, но мои контрагенты купили 12 тыс метров когда-то), но качество будет еще большее г.но
Вы может и крутой чувак в производстве и технологии мдф и эйчдф (снимаю шляпу), но наверное не в курсе того д.ма, который присутствует на рынке. Равно как и я могу много знать о немецкой химии, но это не имеет значения, ибо на рынке Украины эта продукция занимает 0 целых хрен сотых процента
rjkz
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  #<1 ... 1588158915901591
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