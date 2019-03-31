Классно быть философом - теоретиком лордизма.
Всё легко и просто. Только деньги (виртуальные) в пачки складываешь
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:19
Классно быть философом - теоретиком лордизма.
Всё легко и просто. Только деньги (виртуальные) в пачки складываешь
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:25
Но парасян!
В п3 Вы со мной согласились. И я про это и писал. Что на самом деле продается В Украине - в курсе.
Единственное что могу признать - мой интерес к ламинату равен нулю, поэтому не слежу за темой ну очень пристально, а с момента появления на рынке резалта не берусь сказать сколько китайского ламината, который продается и под видом польского и немецкого, сейчас на рынке.
На алибабе никто для торговли ничего не покупает. Едут на выставку, там сотни производителей и с ними договариваются о цене. Вы не поверите, но доторговаться можно до любой цены. Только они на эту цену и сделают. Выглядеть будет одинаково ламинат для цивилизованной страны за 5 баксов (за 5 максимум, не 10 и не 15) для условного рынка США и за 1-2 бакса, который захочет бызнесмен из Украины. минимальная партия - контейнер (вот тут могу запамятовать, но мои контрагенты купили 12 тыс метров когда-то), но качество будет еще большее г.но
Вы может и крутой чувак в производстве и технологии мдф и эйчдф (снимаю шляпу), но наверное не в курсе того д.ма, который присутствует на рынке. Равно как и я могу много знать о немецкой химии, но это не имеет значения, ибо на рынке Украины эта продукция занимает 0 целых хрен сотых процента
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