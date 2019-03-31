Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Откуда вы это берете? Зачем под квартиранта чтото менять? Пусть живут до полного превращения ремонта в бомж-стайл, потом хата продается, вместе с устаревшим немодным МОПом, клопами и тараканами, и инвестируется в новострой.
Классно быть философом - теоретиком лордизма. Всё легко и просто. Только деньги (виртуальные) в пачки складываешь
rjkz написав:.. посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан.
Так. Наша песня хороша, начинай сначала. 1) Самый массовый "ламинат" на Украине сейчас как раз не Китай, а Резалт. Затем Кроноспан(КроноОриджинал) и т.д. Спросите в Эпике - там реализуется примерно половина всего напольного покрытия (кроме паркета), что продается на Украине 2) Цен в 1-2 бакса нет и там, даже на виниловые напольные покрытия. Пример https://www.alibaba.com/product-detail/ ... w5u3SM&s=p И не пытайтесь умничать в стиле "оптом втрое дешевле" и т.д. После всяких растаможек, пошлин и доставок цена сравняется с Резалтом и цель не ясна. 3) В Китае действительно нет первичного леса и делают из чего попало - это и есть причина его непопулярности у нас. Плюс дизайн, э-э-э, сомнительный. Сдавайтесь - вы не в теме совсем! Не буду я вам (а я не только вам пишу) писать про классы покрытия, типы используемых лаков и пропиток, Тайбер-тесты и матрицы, что делают "синхропоры". Это перегружает моск читателя ненужной информацией и превращает сабж в срач, в котором у вас ни малейших шансов
Но парасян!
В п3 Вы со мной согласились. И я про это и писал. Что на самом деле продается В Украине - в курсе. Единственное что могу признать - мой интерес к ламинату равен нулю, поэтому не слежу за темой ну очень пристально, а с момента появления на рынке резалта не берусь сказать сколько китайского ламината, который продается и под видом польского и немецкого, сейчас на рынке. На алибабе никто для торговли ничего не покупает. Едут на выставку, там сотни производителей и с ними договариваются о цене. Вы не поверите, но доторговаться можно до любой цены. Только они на эту цену и сделают. Выглядеть будет одинаково ламинат для цивилизованной страны за 5 баксов (за 5 максимум, не 10 и не 15) для условного рынка США и за 1-2 бакса, который захочет бызнесмен из Украины. минимальная партия - контейнер (вот тут могу запамятовать, но мои контрагенты купили 12 тыс метров когда-то), но качество будет еще большее г.но Вы может и крутой чувак в производстве и технологии мдф и эйчдф (снимаю шляпу), но наверное не в курсе того д.ма, который присутствует на рынке. Равно как и я могу много знать о немецкой химии, но это не имеет значения, ибо на рынке Украины эта продукция занимает 0 целых хрен сотых процента
rjkz написав:.. посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан.
Так. Наша песня хороша, начинай сначала. 1) Самый массовый "ламинат" на Украине сейчас как раз не Китай, а Резалт. Затем Кроноспан(КроноОриджинал) и т.д. Спросите в Эпике - там реализуется примерно половина всего напольного покрытия (кроме паркета), что продается на Украине 2) Цен в 1-2 бакса нет и там, даже на виниловые напольные покрытия. Пример https://www.alibaba.com/product-detail/ ... w5u3SM&s=p И не пытайтесь умничать в стиле "оптом втрое дешевле" и т.д. После всяких растаможек, пошлин и доставок цена сравняется с Резалтом и цель не ясна. 3) В Китае действительно нет первичного леса и делают из чего попало - это и есть причина его непопулярности у нас. Плюс дизайн, э-э-э, сомнительный. Сдавайтесь - вы не в теме совсем! Не буду я вам (а я не только вам пишу) писать про классы покрытия, типы используемых лаков и пропиток, Тайбер-тесты и матрицы, что делают "синхропоры". Это перегружает моск читателя ненужной информацией и превращает сабж в срач, в котором у вас ни малейших шансов
Но парасян!
В п3 Вы со мной согласились. И я про это и писал. Что на самом деле продается В Украине - в курсе. Единственное что могу признать - мой интерес к ламинату равен нулю, поэтому не слежу за темой ну очень пристально, а с момента появления на рынке резалта не берусь сказать сколько китайского ламината, который продается и под видом польского и немецкого, сейчас на рынке. На алибабе никто для торговли ничего не покупает. Едут на выставку, там сотни производителей и с ними договариваются о цене. Вы не поверите, но доторговаться можно до любой цены. Только они на эту цену и сделают. Выглядеть будет одинаково ламинат для цивилизованной страны за 5 баксов (за 5 максимум, не 10 и не 15) для условного рынка США и за 1-2 бакса, который захочет бызнесмен из Украины. минимальная партия - контейнер (вот тут могу запамятовать, но мои контрагенты купили 12 тыс метров когда-то), но качество будет еще большее г.но Вы может и крутой чувак в производстве и технологии мдф и эйчдф (снимаю шляпу), но наверное не в курсе того д.ма, который присутствует на рынке. Равно как и я могу много знать о немецкой химии, но это не имеет значения, ибо на рынке Украины эта продукция занимает 0 целых хрен сотых процента
Німецька і шведська хімія - то чудово, так! Погоджуюсь.
Але ж ціна????
Каністра 5л двохкомпонентного лака для паркета 5000 грн і вище. На 30 м2 треба 1,5 каністри. Значить, купляти треба дві каністри. Український поліуретановий лак банка 2,8 л - 200 грн. Три банки -600 грн. Є різниця 10 000 грн чи 600 грн? Звісно, укро-лак смердить пару тижнів, але то можна потерпіти. Все одно квартира нежила під час ремонту.
P.S.Про виділення речовин з запахом протягом часу експлуатації - не варто багато писати))) Якщо квартира регулярно провітрюються, то шкода від них менша, ніж від загорянні на морських пляжах чи частих розмовах по мобільному телефону.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 сер, 2019 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав:.. но наверное не в курсе того д.ма, который присутствует на рынке. ..
не присутствует у нас Китая. Не пугайте людей, и так кругом гнездо параноиков. Был и весь вышел, после ввода в строй линии Резалта и реализации его продукции по сетям. С Китая выгодно везти то, что там в избытке - металл, электронику, прочее. Дерева там нет. Вторсырье там тоже в дефиците, вторичную бумагу всю выкупают производители картона и прочей туалетной бумаги. По той же причине доля китайской мебели у нас уныла - как и в Европе в целом. Поляки рулят - FYI Польша суть третий в мире производитель мебели, после Китая и Италии. В США картина другая, но и там европейская мебель значительную долю имеет (Икеа с Италией сотоварищи). Немецкой химией меня, кстати, тоже не поразите - я вожу некоторые клея с Хенкеля с Франкфурта и что-то с Клейберита. Переход на химию, думаю, приведет к пожизненному бану
rjkz написав:.. но наверное не в курсе того д.ма, который присутствует на рынке. ..
не присутствует у нас Китая. Не пугайте людей, и так кругом гнездо параноиков. Был и весь вышел, после ввода в строй линии Резалта и реализации его продукции по сетям. С Китая выгодно везти то, что там в избытке - металл, электронику, прочее. Дерева там нет. Вторсырье там тоже в дефиците, вторичную бумагу всю выкупают производители картона и прочей туалетной бумаги. По той же причине доля китайской мебели у нас уныла - как и в Европе в целом. Поляки рулят - FYI Польша суть третий в мире производитель мебели, после Китая и Италии. В США картина другая, но и там европейская мебель значительную долю имеет (Икеа с Италией сотоварищи). Немецкой химией меня, кстати, тоже не поразите - я вожу некоторые клея с Хенкеля с Франкфурта и что-то с Клейберита. Переход на химию, думаю, приведет к пожизненному бану
А мені цікаво послухати розмови місцевих експертів-"хіміків" про виділення хлору з полівінілхлориду))) Вельми цікаво)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Natt написав:По посуде - у меня не подошли некоторые кастрюли и две сковородки. Так что одну сковородку (для драников ) пришлось докупить. Проверить, подходит имеющаяся посуда для индукции или нет, очень легко - магнитом с холодильника. Если дно магнитится - подойдет. И сейчас есть специальный значок на дне посуды, если она подходит для индукционных плит, выглядит как немного сплюснутая спираль.
И, лучшая посуда для индукции - чугунная. Из отечественных производителей по качеству чугунной посуды syton (линейка премиум, вообще супер) который гораздо лучше раскрученного биола
sequence написав:возвращаясь к теме сабжа. Скажите мне как лендлорды не лендлорду, как арендаторы относятся к состоянию кухонного гарнитура? Ну там, царапаная столешница, разбухшие фасады, ржавые петли и т.п.
такое сдавать - позорный позор, цена восстановления - копейки.
Хотя, если лендлорд облачен в корону и не его аристократическое дело петли крутить, тогда не знаю...
freeze написав:.. Собираюсь обновить плиту, а чем индукция лучше? Вроде там специальная посуда должна быть, или ошибаюсь?
в индукции есть коварный подвох - из 4х комфорок одновременно больше двух у меня не работают. Что-то все время щелкает и переключается. Плита, если чо, Бош где-то за 500 евро. В следующий раз возьму трехфазную
Как-то странно, надо выбирать индукционку без "скважности" т.е. двухплатную (таким часто страдает электрольюкс в нижнем и среднем ценовом сегменте), тогда все работает как надо. У меня все 4 можно загрузить на 9-ки, и все работает, при полной загрузке 4-х комфорок, разве что может иногда одна из пары переключаться на 8, но крайне редко и только при длительной работе.
Единственное что всегда выбивает с 9-ки на 8 это если из одной пары комфорок на одной включить буст.