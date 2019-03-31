Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:25

sequence написав: rjkz написав: .. посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан. .. посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан. Так. Наша песня хороша, начинай сначала.

1) Самый массовый "ламинат" на Украине сейчас как раз не Китай, а Резалт. Затем Кроноспан(КроноОриджинал) и т.д. Спросите в Эпике - там реализуется примерно половина всего напольного покрытия (кроме паркета), что продается на Украине

2) Цен в 1-2 бакса нет и там, даже на виниловые напольные покрытия. Пример https://www.alibaba.com/product-detail/ ... w5u3SM&s=p

И не пытайтесь умничать в стиле "оптом втрое дешевле" и т.д. После всяких растаможек, пошлин и доставок цена сравняется с Резалтом и цель не ясна.

3) В Китае действительно нет первичного леса и делают из чего попало - это и есть причина его непопулярности у нас. Плюс дизайн, э-э-э, сомнительный.

Сдавайтесь - вы не в теме совсем! Не буду я вам (а я не только вам пишу) писать про классы покрытия, типы используемых лаков и пропиток, Тайбер-тесты и матрицы, что делают "синхропоры". Это перегружает моск читателя ненужной информацией и превращает сабж в срач, в котором у вас ни малейших шансов Так. Наша песня хороша, начинай сначала.1) Самый массовый "ламинат" на Украине сейчас как раз не Китай, а Резалт. Затем Кроноспан(КроноОриджинал) и т.д. Спросите в Эпике - там реализуется примерно половина всего напольного покрытия (кроме паркета), что продается на Украине2) Цен в 1-2 бакса нет и там, даже на виниловые напольные покрытия. ПримерИ не пытайтесь умничать в стиле "оптом втрое дешевле" и т.д. После всяких растаможек, пошлин и доставок цена сравняется с Резалтом и цель не ясна.3) В Китае действительно нет первичного леса и делают из чего попало - это и есть причина его непопулярности у нас. Плюс дизайн, э-э-э, сомнительный.Сдавайтесь - вы не в теме совсем! Не буду я вам (а я не только вам пишу) писать про классы покрытия, типы используемых лаков и пропиток, Тайбер-тесты и матрицы, что делают "синхропоры". Это перегружает моск читателя ненужной информацией и превращает сабж в срач, в котором у вас ни малейших шансов

Но парасян!В п3 Вы со мной согласились. И я про это и писал. Что на самом деле продается В Украине - в курсе.Единственное что могу признать - мой интерес к ламинату равен нулю, поэтому не слежу за темой ну очень пристально, а с момента появления на рынке резалта не берусь сказать сколько китайского ламината, который продается и под видом польского и немецкого, сейчас на рынке.На алибабе никто для торговли ничего не покупает. Едут на выставку, там сотни производителей и с ними договариваются о цене. Вы не поверите, но доторговаться можно до любой цены. Только они на эту цену и сделают. Выглядеть будет одинаково ламинат для цивилизованной страны за 5 баксов (за 5 максимум, не 10 и не 15) для условного рынка США и за 1-2 бакса, который захочет бызнесмен из Украины. минимальная партия - контейнер (вот тут могу запамятовать, но мои контрагенты купили 12 тыс метров когда-то), но качество будет еще большее г.ноВы может и крутой чувак в производстве и технологии мдф и эйчдф (снимаю шляпу), но наверное не в курсе того д.ма, который присутствует на рынке. Равно как и я могу много знать о немецкой химии, но это не имеет значения, ибо на рынке Украины эта продукция занимает 0 целых хрен сотых процента