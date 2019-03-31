Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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нифига не копейки - сама столеха 4х-метровая стоит 100 баксов, фасады по разному, от 30 до 80 долларов за м2 + работа по монтажу/демонтажу, за которую никто из мебельщиков не любит браться. Есть ли смысл, например, ставить что-то вечное? Скажем, столешницу не за 100 баксов, а за 1000, но из керамогранита, об который можно ножи точить и не взбухает от воды. Фасады из пластика с возможностью легкой реставрации (меламиновой губкой), но по 80 евро/м2 и т.д. ?
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 23 сер, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав: так бы и сказали - я же писал, тоже хочу трехфазную, двухфазная на 4е комфорки безпонтова, только 30 погонных сантиметров кухни из жизни вычеркнул
Так вроде ж большинство подключается 2-мя или одной фазой https://www.youtube.com/watch?v=4Bvg70aAD-o вся соль в двухплатности поверхности, т.е. чтобы на пару комфорок шла своя плата, а не одна плата на все четыре, тогда мощности плат управления хватает.
sequence написав: так бы и сказали - я же писал, тоже хочу трехфазную, двухфазная на 4е комфорки безпонтова, только 30 погонных сантиметров кухни из жизни вычеркнул
Так вроде ж большинство подключается 2-мя или одной фазой https://www.youtube.com/watch?v=4Bvg70aAD-o вся соль в двухплатности поверхности, т.е. чтобы на пару комфорок шла своя плата, а не одна плата на все четыре, тогда мощности плат управления хватает.
хз, я не вник в достаточной степени в тему, по итогу жена покупала сама на розетке или комфи. Сейчас глянул - там такого и фильтра то нет - "одна/две платы управления". Как это определить?
vhata написав:.. поменять столешницу, монтаж петель, снять и поставить фасады - ну это же просто. Ну а оплатить материал, не так уж и дорого ихмо.
та ну как сказать. Месяц аренды (500 баксов) только по материалам (это если менять фасады+столеху), при этом вы должны обладать навыками и желанием все сделать самому, включая врезки/подключения электрики/сантехники. Мебельщики уже меньше 300 баксов даже рукой не пошевелят. Вопрос не в том. Вопрос - стоит ли ставить "вечное" и забыть лет на "..надцать". Или по методу трибеки дождаться ушатывания в хлам и "продать, вместе с тараканами"