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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1589159015911592

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:23

  sequence написав:
  _Mykola_ написав:syton

так а чугун идет с антипригарным или по-старинке мочалкой отшкрябывать?

эээ, если правильно начать эксплуатацию, то пригорания нет. ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:26

  vhata написав:..такое сдавать - позорный позор, цена восстановления - копейки.
..
нифига не копейки - сама столеха 4х-метровая стоит 100 баксов, фасады по разному, от 30 до 80 долларов за м2 + работа по монтажу/демонтажу, за которую никто из мебельщиков не любит браться.
Есть ли смысл, например, ставить что-то вечное? Скажем, столешницу не за 100 баксов, а за 1000, но из керамогранита, об который можно ножи точить и не взбухает от воды. Фасады из пластика с возможностью легкой реставрации (меламиновой губкой), но по 80 евро/м2 и т.д.
?
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 23 сер, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:29

  _Mykola_ написав:..
Единственное что всегда выбивает с 9-ки на 8 это если из одной пары комфорок на одной включить буст. :lol:
а перещелкивания слышны когда больше двух включаете? Я их чо-та боюсь. Может и у меня можно все врубить - жила-то позволяет
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:31

  sequence написав:
  _Mykola_ написав:..
Единственное что всегда выбивает с 9-ки на 8 это если из одной пары комфорок на одной включить буст. :lol:
а перещелкивания слышны когда больше двух включаете? Я их чо-та боюсь. Может и у меня можно все врубить - жила-то позволяет

Перещелкиваний нет.
У меня трехфазная 80-ка, и подключение 2-мя фазами.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:33

  _Mykola_ написав:
  sequence написав:
  _Mykola_ написав:..
Единственное что всегда выбивает с 9-ки на 8 это если из одной пары комфорок на одной включить буст. :lol:
а перещелкивания слышны когда больше двух включаете? Я их чо-та боюсь. Может и у меня можно все врубить - жила-то позволяет

Перещелкиваний нет.
У меня трехфазная 80-ка, и подключение 2-мя фазами.

так бы и сказали - я же писал, тоже хочу трехфазную, двухфазная на 4е комфорки безпонтова, только 30 погонных сантиметров кухни из жизни вычеркнул :(
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:39

  sequence написав: так бы и сказали - я же писал, тоже хочу трехфазную, двухфазная на 4е комфорки безпонтова, только 30 погонных сантиметров кухни из жизни вычеркнул :(

Так вроде ж большинство подключается 2-мя или одной фазой
https://www.youtube.com/watch?v=4Bvg70aAD-o
вся соль в двухплатности поверхности, т.е. чтобы на пару комфорок шла своя плата, а не одна плата на все четыре, тогда мощности плат управления хватает.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:49

  _Mykola_ написав:
  sequence написав: так бы и сказали - я же писал, тоже хочу трехфазную, двухфазная на 4е комфорки безпонтова, только 30 погонных сантиметров кухни из жизни вычеркнул :(

Так вроде ж большинство подключается 2-мя или одной фазой
https://www.youtube.com/watch?v=4Bvg70aAD-o
вся соль в двухплатности поверхности, т.е. чтобы на пару комфорок шла своя плата, а не одна плата на все четыре, тогда мощности плат управления хватает.

хз, я не вник в достаточной степени в тему, по итогу жена покупала сама на розетке или комфи. Сейчас глянул - там такого и фильтра то нет - "одна/две платы управления".
Как это определить?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:50

  sequence написав:
  vhata написав:..такое сдавать - позорный позор, цена восстановления - копейки.
..
нифига не копейки - сама столеха 4х-метровая стоит 100 баксов, фасады по разному, от 30 до 80 долларов за м2 + работа по монтажу/демонтажу, за которую никто из мебельщиков не любит браться.

поменять столешницу, монтаж петель, снять и поставить фасады - ну это же просто. Ну а оплатить материал, не так уж и дорого ихмо.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:01

  vhata написав:..
поменять столешницу, монтаж петель, снять и поставить фасады - ну это же просто. Ну а оплатить материал, не так уж и дорого ихмо.

та ну как сказать. Месяц аренды (500 баксов) только по материалам (это если менять фасады+столеху), при этом вы должны обладать навыками и желанием все сделать самому, включая врезки/подключения электрики/сантехники. Мебельщики уже меньше 300 баксов даже рукой не пошевелят.
Вопрос не в том.
Вопрос - стоит ли ставить "вечное" и забыть лет на "..надцать". Или по методу трибеки дождаться ушатывания в хлам и "продать, вместе с тараканами"
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