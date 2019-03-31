RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1590159115921593

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:12

  sequence написав: Вопрос - стоит ли ставить "вечное" и забыть лет на "..надцать". Или по методу трибеки дождаться ушатывания в хлам и "продать, вместе с тараканами"

тут писали - максимально "вечное" электрика, сантехника.
Все остальное - относительно вечное, столешница ходит при нормальных арендаторах, 8-10 лет, фасады красятся или меняются, сушку посуды из нержавейки и пр... Каркас кухни, надо делать из нормального ДСП... Когда стартуешь, надо сделать все, максимально "антивандально".
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 206
З нами з: 06.05.18
Подякував: 84 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:14

  vhata написав:
  sequence написав:
  vhata написав:..такое сдавать - позорный позор, цена восстановления - копейки.
..
нифига не копейки - сама столеха 4х-метровая стоит 100 баксов, фасады по разному, от 30 до 80 долларов за м2 + работа по монтажу/демонтажу, за которую никто из мебельщиков не любит браться.

поменять столешницу, монтаж петель, снять и поставить фасады - ну это же просто. Ну а оплатить материал, не так уж и дорого ихмо.

Одним из лайфхаков служит сверление насквозь стенки шкафчика и установка мебельных болтов для крепления петель, таким образом петля уже никак не отломается, или установка уголков в проблемных местах... и так талее по антивандальному списку ;)
_Mykola_
 
Повідомлень: 3480
З нами з: 09.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:13

  _Mykola_ написав:..
Одним из лайфхаков служит сверление насквозь стенки шкафчика и установка мебельных болтов для крепления петель, таким образом петля уже никак не отломается, или установка уголков в проблемных местах... и так талее по антивандальному списку ;)

та ну на. таких умельцев не видел, хотя мебели навидался всякой
Если у вас грейдовская кухня из Эпика за 60 евро, то хоть сквозную вентиляцию корпусов делайте. Если есть хоть малейшая надежда на сохранение эстетики изделия, то используются петли с монтажной планкой не под саморезы, а под винт 6,3*13 (не путать с конфирматом). Для пущей надежности можно еще специальный дюбелек под диаметр винта в корпус вколотить.
Это не решает всех проблем. Дешевые петли в местах с повышенной влажностью (как правило, под мойкой, там где обычно мусорка и тумба с сушкой) ржавеют и их нужно часто менять. Либо сразу ставить дорогие, с оцинковкой.
sequence
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 29.12.15
Подякував: 329 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  sequence написав:мебели навидался всякой
и даже такое :?:
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 03.12.14
Подякував: 377 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:29

  vhata написав:.. надо делать из нормального ДСП... Когда стартуешь, надо сделать все, максимально "антивандально".

1) чито по вашему "нормальное"?
2) я выше писал - "антивандально" довольно дорого. Есть новая мода - тонкий (12мм) прессованный пластик HPL, под названием компакт-ламинат или компакт-плита. Неубиваемо и не взбухает. По цене умеренно дорого (500 баксов столеха), но царапается, как и дешевые столешки.
то же самое касается фасадов. Когда они становятся с возможность реставрации, цена растет с 30 до 90 евро.
давайте расширю вопрос - для квартир из сегмента выше эконом, есть ли смысл ставить вещи с крутыми свойствами - неубиваемые, красивые, термо -влаго- стойкие? пример.
https://www.inalco.es/en/serie/azalai-itop/
Хочу такое поставить в новую квартиру, неясно, оценят ли красоту игры новые жильцы
sequence
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 29.12.15
Подякував: 329 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1590159115921593
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1541, 1542, 1543
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
15425 1233405
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 12:08
shapo
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 861
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182786
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75102)
23.08.2019 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.